「中」海警襲擾金門水域 海巡署高強度監控

記者郭曉蓓／臺北報導

海巡署金馬澎分署今（25）日 表示， 強烈冷氣團過境，金門海域風浪極差，「中國海警」無視航行安全，今日編隊突襲金門禁止限制水域，海巡同仁在惡劣海況下仍奮勇對應拒止， 迫使全數航出，捍衛國家主權、確保國家安全。海巡署強力譴責，「中國海警」在海象極差之狀況下還執意編隊侵擾，是不專業、不理性之行為，罔顧航行安全。

「中」推卸破壞我國海纜罪行後，今日「中國海警」再度襲擾金門水域。海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今日14時30分許，偵獲「中國海警」於大膽西方禁止限制水域外有編隊情事，立即調派巡防艇前往預置部署，15時中國海警「14605」、「14606」及「14609」等3艘船採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域，海巡署預置的3艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向。在海巡全力應對下，「中國海警」編隊最終於16時12分航出金門限制水域。

海巡署強力譴責，「中國海警」在海象極差之狀況下還執意編隊侵擾，是不專業、不理性之行為，罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險，海巡署同時也表示，守護我禁止限制水域，維護國家主權，是海巡責任與使命，不論天候海象或任何情勢變遷，海巡單位均全天候保持高強度監控及應對能量，並秉持堅定的執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。

中國推卸破壞我國海纜罪行後，今日中國海警船再度襲擾金門水域，海巡同仁在惡劣海況下驅離，捍衛國家主權、確保國家安全。（圖由海巡署提供）

