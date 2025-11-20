中「禁日令」連發！日本趁機「轉骨」旅遊、水產業者沒在怕

先是呼籲民眾不要前往日本旅遊，後來又禁止日本水產品進口中國。（示意圖／Pexels）





中日緊張升溫，中國不斷加大施壓力道，先是呼籲民眾不要前往日本旅遊，後來又禁止日本水產品進口中國。事實上，許多加工業者早就學乖，早在2012年中國發出水產禁令時，就將市場轉往美國和印尼等替代國家。而北海道旅遊雖面對衝擊，但業者不低頭，並透露不會把雞蛋放在同個籃子裡，會趁機調整業務體質。

日本記者：「JR東海的丹羽社長表示，陸客不來，暫時沒造成太大影響。」

中國政府祭出一連串禁日令，JR東海社長坦言，陸客沒來，短時間沒有太大影響，但後續效應值得關注。而冬季正是旅遊旺季，北海道札幌這家飯店，平均每月有5千名中國遊客下榻，但11月已有50筆訂單取消，說不痛是騙人的，但業者不低頭。

廣告 廣告

札幌飯店業者清水賢司：「我們客人有70%都是外國遊客，或許可趁機調整業務版圖，想辦法吸引更多本國客人。」

就是不想把雞蛋放在同個籃子，日本業者硬頸面對，趁機調整體質，當地的觀光市場也是如此。

札幌二條市場店家：「最近台灣、馬來西亞的觀光客蠻多的，中國遊客來的話，我們會好好接待；不來的話，我們也努力想出應變之道。」

事實上，中國遊客人數在北海道外國遊客當中只排名第3，南韓和台灣遊客比中國還多。

北海道水產加工公司社長山崎和也：「已經接近放棄了，今後只能把對方當成是這樣的合作對象，按這種認知來推進工作。」

事實上日本業者也學乖，自兩年多前被禁之後，就開始擴大日本內銷網路通路，同時將重心轉往美國及印尼等替代市場，同時避免對中國大量備貨，以降低庫存風險。

美國也來讚聲，駐日大使葛拉斯發文嗆中國「難以戒掉威壓的惡習」，並說2012年中國亂禁日本水產時，也是美國出面支持日本。

新加坡總理黃循財：「我認為日方顯然希望採取措施，穩定關係不要再激化，我希望中方也是如此認為。」

就連向來政治不沾鍋的新加坡總理黃循財也看不下去，跳出來暗示中國放下歷史成見，不要再有事沒事就高壓報復，拿經濟開刀。

更多東森新聞報導

新／中日外交緊張 韓中日文化部長會議突延期

校工涉反鎖性侵高中生 曾傳露骨簡訊邀3人行

影／美國女啦啦隊員遊輪上詭異身亡 頭號凶嫌竟是家人

