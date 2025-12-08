中、美海軍於斯卡伯勒淺灘附近活動 菲國海巡目擊「雙方對峙」
[Newtalk新聞] 軍事媒體《Naval News》報導，菲律賓海岸警衛隊6日在南海斯卡伯勒淺灘（Bajo de Masinloc，中國稱黃岩島）海域巡邏時，意外目擊中國與美國海軍船隻同時活動，中國軍艦與海巡船嚴密監控並阻礙淺灘入口，美國驅逐艦則聲稱執行「例行行動」。凸顯區域緊張局勢升溫。
根據菲律賓海岸警衛隊報告，中國解放軍海軍派出054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦「大理號（舷號553）」及052D型（Luyang Ⅲ-class）飛彈驅逐艦「南寧號（舷號162）」，搭配多艘海警船隻封鎖淺灘通道，並對菲國巡邏船發出警告，宣稱該區為「國家自然保護區」。美國第七艦隊勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「拉斐爾·比拉達號（USS Rafael Peralta，DDG 115）」正在該海域執行維護航行自由的常規任務，被菲國解讀「為罕見『雙方對峙』場面」，指「恐加劇軍事化風險」。
斯卡伯勒淺灘位於呂宋島西側約220公里，屬菲律賓專屬經濟區（EEZ）。中國自2012年控制該區後，頻繁派船巡邏；2016年海牙仲裁庭裁定中國「九段線」主張無效，但北京拒絕承認。成為中菲主權爭議焦點。
