中「複製貼上」美捉馬杜羅？ 自由時報「台海情勢簡報室」一次解析

〔記者涂鉅旻／台北報導〕《自由時報》、「台灣國防研究倡議」攜手打造的軍事節目「台海情勢簡報室」第2集今天(31日)上午10點上線，在這集節目播出前，美軍展現強大的聯合作戰能力，只花3小時突襲委內瑞拉，活捉該國領導人馬杜羅，締造驚人的「0死亡」紀錄。中國解放軍陸軍也持續改革特戰部隊，但無法「複製貼上」美軍能力的關鍵為何，將由台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟、馮艾立一次解析。

「台海情勢簡報室」由長期關注軍事安全議題的溫約瑟、湯廣正、馮艾立與吳浩宇共同主持，剖析解放軍動態、外國對台安全評估等多元議題。在這集節目播出之前，國際間發生數起重大軍事安全事件，美軍1月初突擊委內瑞拉，活捉該國領導人馬杜羅夫婦，在短短3小時內締造「0死亡」的驚人紀錄，中國解放軍陸軍想比照美軍，建構一支可遂行聯合作戰、斬首行動的特戰部隊，卻還有一些問題有待解決。

在本集節目之中，馮艾立將解說美軍能夠將聯合作戰發揮得淋漓盡致的關鍵；溫約瑟則將深入剖析，中國解放軍陸軍正在進行的特戰部隊改制工作，究竟有哪些目標，當前又遇到那些挑戰與問題。

此外，中國解放軍去年底發動所謂「正義使命-2025」軍演，其中，「075型」兩棲攻擊艦在我國東部外海模擬立體登陸，遠火部隊朝我國西部外海發射火箭彈實彈，究竟這場軍演有哪些值得留意之處，將由另一名共同創辦人湯廣正詳細分析。

