「中」駐英使館建案 地下208個秘密空間引疑慮

記者賴韋廷／綜合報導

英國《每日電訊報》12日報導，中共擬在英國倫敦興建新使館，其位置極為貼近關鍵光纖電纜，且設計圖中的部分設施被懷疑將用於間諜活動或跨境鎮壓，引發外界關注。

《每日電訊報》披露未經遮蔽的中共新使館設計圖，顯示其地下有多達208個大小不同的秘密房間，其中一個配備至少2套熱空氣抽出排放系統的密室，位置極為貼近倫敦金融城使用的地下光纖電纜。報導分析，該密室可能將配置用於竊取重要金融情報的電腦系統，因此安裝熱空氣抽出系統加強散熱。

中共送交英國政府審議的新使館設計圖中有數個區塊被刻意遮蔽，中共更以「安全考量」為由，拒絕詳細說明被遮蔽區域的用途和配置，引發外界疑慮。英國政府迄今尚未同意興建。

報導指出，中共新使館周邊密布大量地下網路電纜，且連接通往美國的海底電纜，為倫敦網際網路交換中心（LINX）的核心區域，攸關英國的金融關鍵基礎設施安全，專家及部分國會議員憂心中共未來可藉此竊取機密、威脅英國國家安全。

中共擬在英國倫敦興建的新使館可能配備用於間諜活動的設施，引發各界關注。圖為中共新使館選址的前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）。（達志影像／歐新社資料照片）