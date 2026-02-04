「中」駭客鎖定全球外交官 發送假美國政策檔案

記者廖子杰／綜合報導

新聞網站「Axios」3日報導，以色列資安公司Dream Security最新研究指出，中共駭客組織近期寄送偽裝成美國政策簡報的檔案，鎖定全球外交人員發動攻擊，一旦收信者開啟檔案，系統即遭侵入。

根據Dream Security報告，總部疑設於中國大陸的駭客組織，去年12月下旬至今年1月中旬發起網路釣魚行動，發送含有偽裝成美國官方外交摘要或政策文件附件檔案的電子郵件，鎖定全球與外交、選舉和國際協調相關官員進行攻擊，目的是收集數據資料，並持續存取受害裝置的內容。

Dream Security執行長胡里歐表示，這波網攻影響很多人，目前仍無法確認幕後黑手和攻擊規模有多廣泛，但該公司研判攻擊是由「中」方網路間諜組織「野馬熊貓」（Mustang Panda）發動，其慣用各國的頭條新聞或重要議題為誘餌，藉此竊取國家機密並潛伏於美政府機構當中。

網路公司Sophos情報威脅部門主任皮林，去年6月接受《紐約時報》訪問時曾揭露，「野馬熊貓」的行動經常伴隨北京「一帶一路」倡議，當中共在西非和東南亞地區進行投資計畫，背後涉及龐大政治經濟利益，也促使受北京當局支持的駭客跟進參與。

中共駭客利用假美國政策文件檔案，鎖定全球外交官員進行網攻。（達志影像／路透社資料照片）