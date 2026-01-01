中3個小伙「史上最快暴富」 創立AI公司獲Meta天價收購

12月30日，臉書母公司Meta宣布砸重金買下AI初創公司Manus，為AI市場投下震撼彈。這筆天價收購，也讓外界注意到了這間由三個90後中國小伙創立的公司。Manus創始人肖弘畢業於華中科技大學，並非AI科班出身，卻和天才少年季逸超、張濤僅花了不到十個月時間，就使Manus從被質疑到被追捧，其估值不到3年增長逾142倍，還讓臉書CEO查克柏格掏出超20億美元（約人民幣140億元）天價買下，三人「草根逆襲」堪稱史上最快暴富。

綜合每日經濟新聞、功夫財經報導，此併購案交易金額之巨，僅次於當年對WhatsApp和今年對Scale AI的收購；速度之快，顯現Meta掌門人查克柏格的急迫與決心。查克柏格不惜重金買下的是通往AI下一個時代——「通用智能體時代」的頭等艙船票。

Manus源自中國創始團隊，其核心產品是一款能自主執行研究、編碼等複雜任務的「AI智能體」。自今年3月發布以來，Manus在不到十個月的時間裡迅速崛起，於12月17日宣布其年度經常性收入（ARR）已突破1億美元，成為AI應用領域的「現象級」產品。其估值從種子輪後的1400萬美元到超20億美元，不到3年的時間增長逾142倍。

Manus創始人肖弘是一位90後中國小伙，畢業於華中科技大學，並非出自清北或藤校的AI科班。他的創業起點在武漢，深耕微信生態多年，2022年成立「蝴蝶效應」公司，是Manus的前身。公司的第一款產品Monica是一個瀏覽器AI插件，當時業界普遍追逐大模型研發的熱潮中，Monica被不少人質疑為「套殼」，然而憑藉對用戶需求的精準捕捉，成為了中國AI行業少有的盈利產品。

肖弘和後來加入的天才少年季逸超（猛獁瀏覽器創始人）、產品老兵張濤等人，敏銳地察覺到了大模型能力外溢帶來的新機會：Chatbot（聊天機器人）只能給出答案，而用戶真正需要的是結果，團隊經歷了一段極度痛苦的探索期「至暗時刻」，最終肖弘決定砍掉瀏覽器項目，這一戰略轉向誕生了Manus。

2025年3月，Manus橫空出世，它不再是一個對話框，而是一個能調度工具、自主規畫、自行搜索、編輯文件並最終交付複雜任務成果的「通用Agent」。產品一經發布便引發轟動，邀請碼在二手市場被炒至天價。到2025年12月中旬，Manus宣布年度經常性收入（ARR）突破1億美元，並入選全球最具潛力創業公司榜單亞洲區第一。

收購完成後，Manus創始人肖弘將出任Meta副總裁，而這支源自中國、及後遷往新加坡的團隊，將保持獨立運作。不過，在查克柏格發起的「人才戰爭」高壓競爭環境中，Manus團隊雖被寄予厚望，卻必須快速證明自身價值。

