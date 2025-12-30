中30年前後軍演「台人一半變了」 作家批馬英九：8年洗1觀念

政治中心／綜合報導

中國近年對台持續文攻武嚇，就連2025年最後一週也不例外。日前中共無預警發動「正義使命－2025」對台軍演，持續製造區域緊張。面對軍事威脅，台灣內部卻出現兩種聲音，讓經常評論時事的作家謝知橋在臉書指出，30年前中共也曾對台進行大規模軍演，並直指造成現今情況的主因，是前總統馬英九在位期間，長期試圖把「中國＝敵國」的觀念洗掉所致。





中國30年前後軍演「台灣人一半變了」！作家點名馬英九：8年洗掉1觀念

謝知橋批判馬英九削弱台人［中國等於敵國」概念。（圖／民視新聞資料照）

針對台灣民眾面對中國軍演，出現支持與反對政府的兩種聲音對立，謝知橋在臉書表示：「30年前中國軍演，台灣幾乎全國同仇敵愾；30年後中國軍演，台灣卻有一半的人怪自己人。最大的轉折，就是馬英九花了八年的時間，想方設法把『中國＝敵國』的觀念洗掉，才造就今天這種內敵環伺的局面。」他進一步指出，有經歷過馬英九執政前後的人，一定懂他在說什麼。2008年以前，台灣人普遍都有「中國意圖侵略我國」的意識；到了2016年，幾乎有一半的人已經忘記這件事。「我沒騙人，以前就連國民黨都是反共的。」

針對中共軍演，國防部也火速召開記者會說明。（圖／民視新聞資料照）





不少網友深感認同，紛紛留言表示：「敵人就在本能寺」、「身為父母，有努力讓孩子知道這一塊，不會放棄」、「根據親中親戚的說法是：蔣經國開放探親之後，他們就不反共了啦！就是一家人了啦！」、「被侵略的受害者在那邊嘲笑自己人，叫同一邊的不要去抵抗惡霸，最噁心的莫過於這種」、「不只吧？現在的國民黨也拚命在灌輸這種觀念！」、「開放三通的必然結果。」









