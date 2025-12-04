中51歲女星整容 自曝打「胖臉針」後變兩坨肉 後悔了

近日，51歲的演員金巧巧在接受媒體採訪時，談及大眾關注的保養話題時，自曝20多歲拍攝「西遊記續集」時，覺得自己太瘦，為了上鏡效果更好，就去做醫美，「傻傻去打了胖臉針」，結果臉頰被填充出兩坨肉，被觀眾調侃「臉上像塞了兩塊糖」。金巧巧特別提醒大家：「千萬不要亂動你的臉，原生的才是最好的」。

據現代快報報導，金巧巧近日接受「中國電影報導」採訪時談保養，她透露，1998年在拍攝「西遊記續集」時，她開始做醫美，20多歲的她因為嫌自己太瘦，「不行，我要胖」，就去打了「胖臉針」，就是醫美新興項目的「面部填充」，並稱自己那時候「很膽大」。

打了「胖臉針」出鏡後，結果觀眾說她腮幫子總像是塞了兩塊糖，稱她「臉被打腫了？」，她稱「那時候我年幼無知，也沒有去正規機構，就為了我想好看，就傻了打了兩坨肉，後來就找了多家專機構把它溶掉了」，後來耗費大量時間與精力才勉強恢復面部自然輪廓。

金巧巧為此分享她的保養祕訣，提醒大家：「千萬不要亂動你的臉，一定要盡量原生的才是好的」。

時表示：「千萬不要亂動你的臉，一定要盡量原生的才是好的，年輕其實就是最美的」，她並稱「那時候要不搞可能更好」。被問到如何保持容顏，「我覺得自然就是最好」，她說。

金巧巧還自嘲自己從「西遊記續集」裡的 「孔雀公主」，如今已成觀眾口中的「孔雀阿姨」、「孔雀奶奶」，但她坦言，對年齡增長應該心態坦然，「雖然自己51歲了，但是內心可能還是25歲」。

金巧巧，1975年生於遼寧省瀋陽市，畢業於北京電影學院表演系，女演員、歌手。2000年，出演由楊潔執導的「西遊記續集」在中央電視台一套播出，金巧巧扮演了「孔雀公主」一角被觀眾熟知，她的代表作還有「春光燦爛豬八戒」「濟公傳奇」等。

網友們紛紛留言評論：「別人都是打瘦臉針，她可好，太拉仇恨了」，「她覺得國字臉好看，都不知道現在人為了瘦臉都幹了啥」，「竟然打胖臉針，金巧巧的臉太小了」，「還有胖臉針？」，「我的天，真的是很敬業了」，「我不用打針臉都胖」，「為了角色太不容易了」。

