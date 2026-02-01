中800萬樂透頭獎？ 洪健益急澄清「都市傳說」經過：真的沒有中

民進黨台北市議員洪健益被爆中樂透頭獎，澄清「我沒有中」。（翻攝洪健益臉書）

媒體人王瑞德曝有1名台北市議員中了今彩539樂透頭獎，實領640萬獎金引發討論，多名議員趕緊「澄清」自己非幸運兒。其中，被點名的民進黨台北市議員洪健益還原經過，強調這是都市傳說，「真的，我沒有中，不要再說我中了」。

王瑞德1月30日在臉書發文，透露有一天有個台北市議員突然請他喝珍奶，「原來他不小心中了今彩539頭獎！800萬扣稅後實領640萬」，並稱該位議員本來還怕今年不好募款，貼文一出讓許多人相當羨慕，王本人也說「希望我也有機會！」

誰是幸運兒？ 網當偵探鎖定松信區

消息逐漸傳開，加上近期今彩539頭獎獎落信義區，範圍被縮小到僅剩6位松信區議員，讓國民黨詹為元、民進黨顏若芳趕緊澄清不是他們。

還原都市傳說經過 他急喊：真的沒中樂透

對此，洪健益今上午出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助學金時，受訪強調我「沒有中」。他還原經過，原來那天上節目時他請了所有在座的人喝飲料，過程中被問到為什麼要請？洪健益就開玩笑說「我中樂透彩啊」，媒體人鍾年晃就說「800萬喔。扣掉稅只剩640萬」，他順勢接話「對對對對對對」，因此造成這樣的誤會。

廣告 廣告

洪健益表示，過年期間開開玩笑，也謝謝瑞德哥看得起我，「真的，我沒有中，不要再說我中了，因為我助理和家人都要跟我要紅包，也謝謝這個城市傳說，真的有趣，過年應應景」。

更多鏡週刊報導

丁允恭突喊「對不起我在辦公室打X」 下秒神轉折酸爆黃國昌！網秒懂

參選起手式？ 李四川秀內湖夜櫻美照：我住新北「希望那也是個更有花城市」

韓粉新年願望「院長馬上長頭髮」 韓國瑜妙回：跟李佳芬生娃一樣難