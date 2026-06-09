串接供氣管線劣化風險高 專家：應裝外洩感知器

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新竹市東區便當店內的桶裝瓦斯外洩，遭冷氣機電器火花引燃釀災。消防專家表示，一般桶裝瓦斯本身與其零組件若無異常，風險其實不高，但營業場所瓦斯桶常多桶透過管線串接供氣，一旦管線有細縫未察覺，劣化達臨界點時，爆炸威力相當驚人。

大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺說，瓦斯桶鋼瓶依規定定期檢測，有缺失不會流入市面，因此通常瓦斯桶本身出問題較少，但爐具故障、管線老化滲漏，或老鼠啃咬造成瓦斯外洩，則可能發生危害。

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周中祺表示，尤其營業場所使用的液化石油氣通常不只一桶，而是由多桶瓦斯桶透過管線串接供氣，瓦斯桶內液化石油氣屬高壓儲存狀態，若管線發生洩漏且總開關未關閉，即使僅有細微縫隙，若零組件劣化或損壞達到臨界點，洩漏量可能瞬間擴大，一旦快速外洩，遇到火源恐釀重大災害。

對於使用液化石油氣或天然氣系統的老舊建築，專家建議加裝外洩感知器，尤其在深夜或無人活動時，若偵測到濃度異常能立即示警，部分大型機構甚至會連接總機系統進行監控；若可燃氣體外洩未及時發現，只要遇到火源或電器開關產生的火花，甚至金屬碰撞火星，都可能引發爆炸。

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