串流大戰開打？Netflix砸天價收購華納兄弟 HBO Max用戶「因1原因」提告

國際中心／紀玫瑄報導

Netflix以720億美元收購華納兄弟探索公司的影視與串流業務，此舉遭到HBO MAX訂閱用戶提起集體訴訟，控訴此收購案會壟斷市場。（示意圖／翻攝自Ｘ平台）

全球知名串流平台Netflix（網飛）日前宣布以720億美元（約新台幣2.2兆元）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery，簡稱WBD）的影視與串流業務，包含旗下的電影公司、HBO、HBO MAX，此舉引起全球影視迷及串流平台使用者的關注。近日HBO MAX訂閱用戶向美國加州法院提起集體訴訟，控訴Netflix收購華納兄弟的交易，可能會減少美國串流平台的市場競爭力、壟斷市場。

廣告 廣告

■Netflix欲收購華納兄弟，派拉蒙攔胡喊「1084億美元全現金收購」

美國時間5日，Netflix宣布將收購華納兄弟旗下的影視與串流服務，企業價值共約827億美元（約新台幣2.5兆元），並表示將縮減華納兄弟院線片的數量。

8日早晨，好萊塢知名影視公司派拉蒙（Paramount）向華納兄弟股東喊話，將以每股30美元「全現金收購」，企業價值約1082億美元（約新台幣3.3兆元）的價格收購華納兄弟，除收購旗下影視產業外，更包含CNN、TNT、TBS等有線電視頻道，同時承諾每年將有30多部院線片。

針對派拉蒙提出更高價的收購案，華納兄弟董事會回應將審查派拉蒙的競爭提案。

派拉蒙（Paramount）加入這場串流平台收購戰，向華納兄弟股東喊話，將以企業價值約1082億美元（約新台幣3.3兆元）的價格「全現金」收購華納兄弟。（圖／翻攝自Paramount臉書）

■Netflix vs. 派拉蒙

#價格：Netflix「現金+股票收購」，企業價值約827億美金；派拉蒙「全現金」，企業價值約1084億美元。

#收購範圍：Netflix欲收購華納兄弟的「影視部門」（包括電影、電視工作室、HBO Max和HBO）；派拉蒙欲收購整個華納兄弟（包含，影視部門＋有線電視頻道， 包括CNN、TNT、TBS ）。

#院線管道：Netflix將縮減院線片上映窗口；派拉蒙承諾每年會有30多部的院線片。

#市場影響：Netflix將擁有華納兄弟旗下的所有品牌，將穩坐訂閱數第一的寶座，且將成為內容帝國；派拉蒙收購WBD後，預計用戶訂閱數將提高至2億用戶，與Disney+的用戶數旗鼓相當。

■HBO MAX用戶控「壟斷市場、削弱競爭」 Netflix回應「毫無根據」

根據《路透社》報導指出，有名HBO MAX訂閱用戶於8日向美國加州法院提起訴訟，原告主張Netflix收購華納兄弟的收購案，會造成串流平台市場的壟斷，用戶對於串流平台的選擇將減少，HBO MAX也將隨著兩者的收購而消失，恐使美國串流影音平台的失去競爭力。

值得關注的是， 華納兄弟被未被列為被告 ，僅有Netflix被HBO MAX用戶提告。訴訟文件中提到，在2020年新冠疫情期間，各家串流平台的訂閱數大幅度提升，但在平台間競爭力提升的情況下，Netflix仍多次宣布調漲會員訂閱的價格，顯示Netflix並沒有因市場經爭激烈而擔心用戶轉移到其他平台。若Netflix及華納兄弟的收購案通過，Netflix將壟斷市場，恐會削弱影視產業的多元性與競爭力。

此外，部分國會議員也對Netflix對華納兄弟的收購案提出強烈質疑，而這項收購案預計將於下週面臨美國反壟斷法的嚴格監管審查。

對於HBO MAX用戶提起的訴訟，Netflix在聲明中回應，表示「我們認為這起訴訟毫無根據」，並認為原告律師試圖利用全球對這起收購交易的關注來博取聲量。對於Netflix的回擊，原告的律師拒絕評論。

HBO MAX用戶提告Netflix收購華納兄弟的收購案，控訴此案通過後恐將壟斷串流平台市場。（圖／翻攝自HBO Max臉書）

■Netflix收購華納兄弟後，對市場及訂閱用戶的影響

若Netflix成功收購華納兄弟，旗下的多個全球知名品牌，包括《哈利波特》（Harry Potter）、DC漫畫（DC Comics）與《權力遊戲》（Game of Thrones）等系列都將可以從Netflix上觀賞，Netflix將成為影視內容帝國。原本用戶訂閱數就位居全球第一的Netflix，屆時內容將更強大與多元，與其他串流平台有更大的差距與競爭力。外界猜測，Netflix恐會再度調整訂閱價格。

儘管Netflix尚未完成與華納兄弟的收購程序，但Netflix近日向用戶發送收購華納兄弟的email，信中也直接提到「 目前沒有任何變化，兩項串流服務將繼續獨立運作 」並表示，在交易完成前仍有相關法律程序需要完成，包括獲得美國監管機構及雙方股東的批准。

Netflix向用戶發送收購華納兄弟的email。（圖／翻攝自Netflix用戶信件）

更多三立新聞網報導

賴清德走到一半「媒體問反制韓國」秒回頭答覆 網讚爆：真的很喜歡

趁女友熟睡塞墮胎藥 醫師遭逮辯：她同意

知名媒體人上節目直播！頭一歪「突然死了」觀眾全看傻

助理費除罪化撤案連署！藍營內傳「要查誰有簽」 傅崐萁辦公室回應了

