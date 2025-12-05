串流巨獸崛起？Netflix砸下逾2兆台幣併購華納與HBO 好萊塢掀反壟斷風暴

Netflix傳併購華納兄弟與HBO Max，震撼全球娛樂圈。（圖／達志／美聯社，下同）

串流平台 Netflix 已與 已與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery，簡稱 WBD）達成收購協議，將以約 720 億美元（約新台幣 2 兆 2,550 億元）收購其電影與電視製作工作室，以及串流服務 HBO Max／HBO 等影音資產。然而，此案仍須通過美國與歐洲等多國反壟斷審查，目前已有包括前競標者在內的產業人士與監管單位對合併後的市場競爭與媒體多元性提出質疑。

Netflix若成功收購華納兄弟影業，將一口氣擁有《哈利波特》、《冰與火之歌》等重量級IP。

據《路透社》（Reuters）與《彭博新聞社》（Bloomberg News）等多家外媒綜合報導，根據談判條款，收購報價為每股約 28 美元。若以外電估值 720 億美元計算，按近期匯率換算約為新台幣 2 兆 2,560 億元。若包含 WBD 整體企業價值，另有報導指約 827 億美元，折合約新台幣 2 兆 6,000 億元。

Netflix砸下逾2兆台幣與華納兄弟探索談併購，引發美國導演工會與影人憂慮。

若併購完成，Netflix 將一次取得華納旗下包括電影／電視製作工作室、串流平台與龐大內容IP庫，如 DC 超級英雄片宇宙、HBO 原創劇集、過去經典影視作品等，內容資產規模將大幅擴充。許多分析人士認為，此次併購將可能重塑全球串流媒體市場與好萊塢內容生態。

不過，本次交易排除 WBD 所屬的有線電視頻道（如 CNN、TBS、TNT 等）；這些頻道將在交割前依計畫分拆並成立獨立上市公司。預計整體併購案最早於 2026 年第 3 季完成交割。此案仍須通過美國與歐洲等多國反壟斷審查，目前已有包括前競標者在內的產業人士與監管單位對合併後的市場競爭與媒體多元性提出質疑。

美國導演工會（DGA）及多位影人透過匿名連署，呼籲國會介入，反對此交易案。他們憂心若 Netflix 同時成為買家與發行者，將壟斷內容生產與發行流程，削弱產業競爭，提高對創作者的控制力。此外，影院產業組織也警告，若交易通過，許多院線與地方戲院可能被邊緣化，整個影院市場恐將被串流平台壓縮。Cinema United 組織主席直言，Netflix 的成功媒介是串流，不是電影院線，這種整合可能嚴重衝擊傳統院線產業。這引起業內廣泛憂慮。

面對外界質疑，Netflix 陣營則呼籲社會不要過度預設立場，強調若收購成功，將全面檢討院線與串流發行策略，也可能在串流平台與 HBO Max 間採「套裝捆綁」方案，以降低消費者成本。此舉意在平衡串流便利性與內容多樣性，減輕反壟斷審查壓力。

