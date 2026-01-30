串流平台「在地化」拚華語市場 融入台灣宗教.科技犯罪

台北市 / 綜合報導

影音串流平台，競爭激烈，紛紛推出自製的原創作品，希望增加訂閱數，如今還鎖定華語市場。Netflix接續華燈初上的原班團隊，今年再推一檔台灣犯罪劇集，Disney+則加入台灣宗教元素，打造在地化的內容。

戲劇片段「百萬人推理」：「已經演變成連續殺人案，專案小組一定會追查到底，任哥我查到巴巴女巫的位置了。」網路的背後真相到底是什麼，充滿驚悚懸疑的台灣犯罪劇集，找來港星鄭伊健搭檔，婁峻碩及柯震東等台灣演員，而且是由華燈初上原班團隊製作。

戲劇片段釋出預告：「把你的手借給我。」Netflix釋出今年將在台灣，陸續上檔的華語戲劇，而且聚焦台灣故事，希望吸引全球的華語觀眾，延續去年展現的成果。

串流平台華語內容總監黃怡玫Maya說：「回魂記童話故事下集，這些作品不止在台灣大受喜愛，也在亞洲的其他市場登上前10名。」根據NCC近期發布的通訊傳播市場報告，16歲以上的民眾付費訂閱網路影音的服務，比例持續增加2024年來到58.6%，2025年微幅下降到45.4%。進一步觀察民眾付費訂閱境外網路影音服務，Netflix以83.4%位居冠軍，Disney+及愛奇藝排行第二跟第三名。

影評人左撇子說：「起碼五年前就已經在做在地化的內容，可能在國際上有更大的不同及反差，而且在地的人也會支持。」

戲劇片段「凶宅專賣店」：「我叫張亦澤，你們有在應徵房仲嗎，我是義勝房屋的店長曾國雄，義勝房屋就是凶宅專賣店。」

以房仲公司專門銷售凶宅為主軸，融入道教儀式民間信仰還有台灣租屋文化，Disney+026年也投入華語作品製作，影評人分析其他平台同樣觀望在地化商機，至於愛奇藝依舊主攻，微短劇還有綜藝型節目，也持續發展豎屏劇拓展不同市場，各大平台看準用戶喜好，讓這場串流影音平台競爭更加激烈。

