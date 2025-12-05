串流戰國時代的終局之戰：豪砸千億「分手費」給保證！Netflix與華納兄弟展開排他談判，哈利波特、HBO可望落袋

一樁足以改變全球娛樂產業版圖的交易案，如今正在進行談判中，根據消息人士透露，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）公司已與網飛（Netflix）展開排他性談判，雙方就出售旗下電影與電視製作部門、以及HBO Max串流平台進行深入交流。據了解，假如兩大企業談判順利，雙方最快可望在「未來數天內」就宣布交易細節。

彭博報導中還提到，為了給予華納兄弟更大的安定感，消息指出、Netflix甚至提出高達50億美元（約新台幣1563億元）「分手費」，一旦雙方達成併購協議、但最終遭到監管機關否決交易，屆時華納將可收取這筆巨款作為補償。單就這個條件，不少外媒已經Netflix視為領跑者，遙遙甩開其他競標者，像是先前非常積極出手的派拉蒙（Paramount Skydance）及Comcast。

不過，這筆交易主要聚焦於華納兄弟旗下的串流與影視業務，並不包含有線電視頻道，一旦和Netflix或其他競標者達成協議，他們將把CNN、TBS與TNT三個電視頻道拆分出去。

Netflix打從創立以來，迄今從未進行過如此大規模的併購案。這家串流霸主從郵寄DVD租片服務起家，隨後靠著向外授權內容、再自行擴展原創影視作品，成為市值超過4370億美元的全球影視巨頭。而另一位當事人華納兄弟，更是好萊塢歷史最悠久的影業之一，假如兩家合意完成收購，這將是娛樂產業的一大「劇變」。

身為老牌影業的華納兄弟，旗下擁有諸多知名影視作品的版權，光是HBO及其影集庫，就已經涵蓋非常多膾炙人口的熱門作品，如《黑道家族》、《白蓮花大飯店》等。更別說《哈利波特》（Harry Potter）系列、《六人行》（Friends）等數十年累積的龐大影視版權，一旦Netflix取得此等題材版權，將在內容競賽上、對Disney+、Paramount+等競爭對手，形成壓倒性優勢。

正因為華納兄弟手握大量資源，讓這樁收購案引起多方關注，而原先看似佔有優勢的派拉蒙，如今則透過律師團隊、質疑對方沒有遵守公平原則，刻意傾向想讓Netflix得標，甚至在律師函稱這場競標已經被污染。

串流巨變：傳統電視全面衰退

隨著觀眾大量轉向串流平台，傳統有線電視市場快速萎縮。華納兄弟最新一季財報顯示，旗下有線電視網路事業收入暴跌23%，主要受到消費者大量退訂、廣告業主將資金移往其他數位平台，迫使華納尋求出售其影視核心資產，換取更穩定的財務結構。

