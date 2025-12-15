串流數據揭曉10大耶誕電影！《小鬼當家》不是第1名 這部「動作片」竟然第2

串流媒體指南網站「JustWatch」發布了年度「最受歡迎節日電影」榜單，《小鬼當家》不是第一名。翻攝IMDb網站

隨著「耶誕媽祖婆」瑪麗亞凱莉準時在萬聖節一過，發出宣告「It’s time」的影片，聖誕季節與〈All I Want for Christmas Is You〉歌聲又開始洗版。全球知名串流媒體指南網站「JustWatch」發布了年度「最受歡迎節日電影」榜單，經典老片依舊穩坐耶誕假期的榜單霸主，而幽默、懷舊與適合全家觀賞的故事情節，依然是民眾過節時的核心首選。

「JustWatch」根據分析2022年、2023年和2024年12月20日至1月2日美國串流媒體觀看情況的最新研究顯示，1980年代至21世紀初的耶誕主題電影佔據了榜單大宗，這股趨勢主要由千禧世代與X世代的懷舊情懷所推動。

廣告 廣告

其中由威爾法洛主演的現代聖誕經典《精靈總動員》以真摯幽默的劇情榮登榜首；經典的《小鬼當家》則排名第3，其跨越世代的吸引力與強烈的懷舊感，使其成為歷久不衰的熱門選擇。

威爾法洛主演的《精靈總動員》是串流平台上最受歡迎的耶誕電影。翻攝IMDb

《瘋狂聖誕假期》則位居第5。值得注意的是，在前10名的榜單中竟有8部屬於喜劇類別，顯示大眾在假期期間對於輕鬆愉快娛樂內容有著強烈需求。

動作與浪漫題材不缺席

除了溫馨喜劇，動作與懸疑題材也佔有一席之地。備受討論是否該歸類為聖誕電影的《終極警探》高居第2名，證明了觀眾對於高能動作場面，而非單純感傷情調的需求依然旺盛。

布魯斯威利主演的動作片《終極警探》被認為是耶誕電影，並打敗《小鬼當家》成為串流平台最受歡迎節日電影的第2名。翻攝IMDb網站

2025年聖誕新片趨勢

JustWatch同時追蹤了2025年1月1日至12月2日在美國串流平台上的熱門新片趨勢。今年的熱門清單包括Netflix推出的《聖誕偷心賊》 (Jingle Bell Heist)，這是一部融合節慶歡樂氣氛與驚險冒險的電影；亞馬遜Prime Video的《Oh. What. Fun》由蜜雪兒菲佛主演，描述一個在耶誕假期快要崩潰的媽媽，是一部捕捉現代節日歡樂的喜劇。

此外，Netflix的溫馨浪漫劇情喜劇《A Merry Little Ex-Mas》探討了愛情與第二次機會，以及Disney+推出的《喬納斯兄弟的聖誕節》，由喬納斯兄弟領銜主演，為觀眾帶來適合全家觀賞的音樂慶典。



回到原文

更多鏡報報導

蕭敬騰岳父林光寧過世...工作影響曝光 妻Summer悲痛曝爸爸「最後的貼心」

大咖歌手認了：這輩子都在抄襲「他」的歌 吐露「帶著恐懼」真實心聲

F4變F3不是沒原因？朱孝天昔嗆「跟他們在一起太痛苦」遭網友翻出