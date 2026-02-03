串流破2000萬次！日團wapiti四月台北首演 點名想吃「水餃」

日本新生代樂團wapiti確定將於4月18日在台北Corner House舉行首次來台演出，作為《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》巡演的一站。今年才主流出道的他們，談到首次訪台不僅期待與歌迷相見，主唱織田龍紀更點名最想品嚐的台灣美食竟是「水餃」，而非常見的台灣茶或小籠包。

wapiti由鼓手工藤健介（左起）、主唱織田龍紀、鋼琴手吉村瑠莉、小提琴手HARMAN組成。(圖/雅慕斯娛樂 提供)

wapiti由織田龍紀（主唱）、工藤健介（鼓）、吉村瑠莉（鋼琴）、HARMAN（小提琴）四人組成，以融合鋼琴與小提琴的獨特編制，打造出有別於一般樂團的音樂風格。樂團的作品包含獨立時期在內，在日本國內串流平台的總播放次數已突破2000萬次，顯示其在日本樂壇的高人氣，也成為今年備受矚目的新生代樂團之一。

日前，wapiti推出了新曲〈等到春天來臨（春になれば）〉，這首歌描繪「只要到了春天就能再次向前邁進」的心境，將無法忘懷的情感與重新踏出步伐的意志巧妙交織。主唱織田龍紀表示，希望這首以中板節奏鋪陳的抒情作品能陪伴正在整理過去、同時準備向前走的人，透過旋律與歌聲，溫和呈現情感的轉換過程。

《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》是樂團首次的單獨巡演，除了將走訪日本國內的東京、名古屋以及大阪外，台北站確定於4月18日（六）在台北Corner House舉行。演唱會票價為新台幣2000元，全座席依票券序號對號入座，門票已在遠大售票系統熱賣中。相關演出資訊請鎖定主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

台北站確定於4月18日（六）在台北Corner House舉行。(圖／雅慕斯娛樂 提供)

