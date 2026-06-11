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法國音樂串流平台 Deezer 推出全新免費線上工具，協助用戶偵測歌單中是否包含 AI 生成的音樂。這項技術不僅支援全球 20 多個主流平台，更旨在保護創作者權益，防止 AI 創作稀釋音樂版稅池。

法國音樂串流巨頭 Deezer 宣布推出一款免費的線上偵測工具，讓包括 Spotify 與 Apple Music 在內約 20 個主流平台的用戶，都能掃描自己的歌單是否含有「非真人」創作。根據路透社（Reuters）報導，Deezer 的數據顯示，從其他競爭服務轉入該平台的用戶中，高達 43% 的歌單早已存在 AI 生成的音樂。

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為了維護音樂產業的公平競爭，Deezer 目前已在自家平台對 AI 歌曲進行標記，並自動將其從演算法推薦與編輯精選歌單中移除。Deezer 指出，該平台每天接收近 7.5 萬首 AI 生成音軌，佔每日新上架音樂總量的 44% 以上，這項數據較 2025 年初的 6 萬首顯著增長。

這項舉措的核心動機在於保護藝術家的生計。根據國際創作者和作曲者協會聯合會（Cisac）的一項研究，到 2028 年，AI 生成的歌曲每年可能侵蝕高達 40 億歐元（約新台幣 1,400 億元）的藝術家收入，相當於總收入的 25%。Deezer 表示，這是確保版稅池不被大量生成的 AI 內容稀釋的第一步。

此外，Deezer 與 Ipsos 的調查發現，高達 80% 的受訪者希望串流平台能明確標示 AI 音樂。Deezer 目前也正將這項 AI 偵測技術授權給整個音樂產業使用，先前已與法國版權機構 Sacem 簽署合作協議，致力於建立更透明的數位音樂生態系統。

原文出處：串流音樂AI洗版？Deezer推免費偵測工具 揪出歌單「非真人」創作

本文由AI協作，經編輯審核後發布