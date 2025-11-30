一串紅、粉萼鼠尾草交織 北市仁愛路秋冬增艷

（中央社記者楊淑閔台北30日電）台北市公園處今天表示，北市重要道路之一的仁愛路，1年進行6期季節花草植栽，年底這2個月已換上紅色、紫色、鮭紅色的一串紅，圓環選用白色、藍色的粉萼鼠尾草，為市容增艷。

11月、12月近年底，台北市公園處發布新聞指出，仁愛路的季節花草1年規劃6期，每期搭配1到2種花卉，並多樣配色，這期間選用多色的一串紅、粉萼鼠尾草，為市容增艷、添浪漫。

關於花種，公園處園藝工程隊長楊國瑜表示，一串紅原產於巴西，觀賞部位為宿存鐘形花萼，花謝後花萼仍可觀賞數月，外觀好似爆竹垂掛，所以又名「爆竹紅」；這次仁愛路選用紅色、紫色及鮭紅色，增添喜氣。

廣告 廣告

他指出，粉萼鼠尾草原產於北美，為唇型花，鐘型花萼即使在花朵枯萎後仍留存，遠看像是開花，有如薰衣草花穗般浪漫，這次在仁愛圓環選用的色系有白色、藍色，細緻優雅。

公園處表示，仁愛路是北市的指標城市綠廊，仁愛圓環及周邊分隔島並有「台北市城市綠化櫥窗」的美稱，公園處選用銀紋沿階草、細葉雪茄花、胡椒木、紅粉撲花、斑葉六月雪等，藉由營造高低層次變化展現細膩感，再搭配搶眼色彩的季節草花變化造景。（編輯：管中維）1141130