串聯劉銘傳隧道 獅球嶺步道啟用

▲謝國樑宣布獅球嶺砲台周邊步道正式開放啟用，也是基隆朝向文化生態深度之旅的重要一步。（記者鄭紫薇攝）

基隆市獅球嶺砲台周邊步道昨（十一）日敲響銅鑼聲後，由市長謝國樑親自宣布步道將首次完整串聯台灣第一座鐵路隧道︱劉銘傳隧道南北口，成為基隆兼具自然、生態與文化歷史的新型亮點路線。

謝國樑說，整個工程市府爭取交通部觀光署補助二千八百萬元（中央補助五十四％為一五一二萬元、市府自籌四十六％為一二八八萬元），市府與中央協力推動，是基隆山海城市步道系統的重要里程碑。該步道也串連安樂區和仁愛區，是一個綜合觀光文化和生態共同的環境。

謝國樑表示，此次改善工程不僅提升步道安全與景觀品質，更成功串聯中央砲台、北峰至西砲台等重要文化資產，使步道動線更完整、體驗更友善。他也感謝市議員鄭愷玲、秦鉦與吳驊珈等民意代表及各里長的關心與協助，以及軍方配合退縮圍牆，使通行環境能順利打通。他強調，獅球嶺作為基隆八景之一，兼具地理戰略位置與文化歷史意義，未來市府將持續推動跨區合作，共同維護環境，讓基隆的文化觀光更上一層樓。

文化觀光局長江亭玫指出，獅球嶺步道屬老少咸宜的山徑，民眾可依體力選擇約四十或六十分鐘兩種路線。配合步道啟用，劉銘傳隧道亦同步採「全日常態開放」模式，惟將依生態特性調整參觀方式。

每年三至十一月為繁殖期，採限制人流模式維護在地物種；十二月至隔年二月為冬眠期，則取消人數上限，歡迎民眾深入探訪百年鐵道文化與獨特在地生態。她也宣布，文觀局每週五至週日將提供兩梯次定點導覽服務，讓遊客能以更深度的方式走讀基隆。

謝國樑強調，獅球嶺步道與劉銘傳隧道的全面串聯，不只是步道開放，更是基隆朝向文化生態深度旅遊的重要一步。市府將持續整合歷史、自然與社區力量，打造更友善、更具魅力的山海文化城市，歡迎市民與遊客在冬日走入山林，感受基隆多層次的風景與歷史故事。

市府文觀局表示，劉銘傳隧道開放時間：每週二至週日（週一公休）上午九時至下午五時。定點導覽：每週五至週日分二梯次，上午十時、下午二時（每梯次卅人）。