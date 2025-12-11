串聯劉銘傳隧道 獅球嶺步道啟用

基隆市獅球嶺砲台周邊步道於十一日正式啟用。（基隆市政府提供）

記者吳翊慈、王慕慈∕綜合報導

基隆市獅球嶺砲台周邊步道於十一日正式啟用，基隆市長謝國樑親自主持記者會，宣布步道首度完整串聯台灣第一座鐵路隧道-劉銘傳隧道南北口，打造兼具自然、生態與文化歷史的新興觀光亮點。此次工程獲交通部觀光署補助新台幣二千八百萬元，其中中央補助五十四％為一千五百一十二萬元、市府自籌四十六％為一千二百八十八萬元，為基隆山海城市步道系統的重要建置成果。

獅球嶺砲台俯瞰基隆港最佳視野，步道啟用前引發口水戰，市長謝國量僅以感謝所有付出辛苦人員回應。(記者王慕慈攝)

謝國樑表示，改善工程全面提升步道安全與景觀品質，並成功串聯中央砲台、北峰與西砲台等重要文化資產，使步道動線更完整、體驗更友善。他並感謝市議員鄭愷玲、秦鉦、吳驊珈等民意代表及地方里長的協助，以及軍方配合退縮圍牆，使新路線得以順利開闢。他指出，獅球嶺作為基隆八景之一，不僅具備地理戰略價值，更蘊含深厚歷史意涵，市府將持續推動跨區協力，讓基隆文化觀光品質再升級。

步道首度完整串聯劉銘傳隧道南北口，打造兼具自然、生態與文化歷史的新興觀光亮點。（基隆市政府提供）

文化觀光局長江亭玫表示，獅球嶺步道屬老少皆宜，民眾可依體力選擇約四十分鐘或六十分鐘兩種路線。配合步道啟用，劉銘傳隧道同步採「全日常態開放」模式，但會依生態特性調整入內方式。每年三月至十一月為繁殖期，採限制人流措施，以維護在地物種；十二月至隔年二月為冬眠期，則取消人數上限，邀請民眾走訪百年鐵道文化與獨特生態。文觀局並於每週五至週日提供兩梯次定點導覽，分別於上午十時與下午二時出發，協助遊客深度認識基隆文化脈絡。

謝國樑強調，此次串聯不僅是步道啟用，更象徵基隆朝向文化與生態深度旅遊邁出關鍵一步。市府未來將持續整合歷史、人文與社區能量，打造更友善、更具魅力的山海文化城市，歡迎民眾於冬日時節親近山林，探索基隆多層次的自然風貌與歷史故事。詳細資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。

另外，針對議長童子瑋不滿市府指其「搶先三天替基隆市府報喜」，要求對質說，市長謝國樑十一日在啟用儀式致詞強調，這條步道中央、地方協力花了二千八百多萬元，地方議員不分藍綠共同爭取，讓步道終得順利完成啟用，文化觀光局辛苦了。