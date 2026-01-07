串聯商圈校園 中市府斥資進行北區三民路人本改善開工

台中市建設局斥資8,029萬元推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」並成功爭取中央補助經費，全面增設實體人行道加寬至4公尺，今（7）日由建設局長陳大田與衛生局長曾梓展共同主持開工典禮(見圖)；工程完工後，將全面改善行人安全與行車動線，打造更安全、舒適的城市道路環境。

陳大田局長表示，「三民路」是北區重要的交通要道，此次針對三民路三段進行改善，該路段行經台中科技大學、一中商圈及中友百貨等重要節點，不分平假日人潮絡繹不絕，惟既有人行空間狹窄，學生與行人常需與車輛爭道，行走安全風險較高。市府因此啟動人本改善工程，期盼完工後提供更寬敞、安全的步行空間，讓學生通學、市民日常通行更加安心，逐步打造友善且安全的行人環境。

陳大田指出，此次工程成功爭取內政部國土管理署補助4,014萬5,000元，特別感謝在地立法委員協助爭取中央經費，以及地方議員與里長的全力支持，讓計畫得以順利推動。未來市府將持續與中央及地方攜手合作，打造更安全、友善的步行城市，提升市民整體生活品質。