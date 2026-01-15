串聯四大國際社團推防災士 內政部：印尼籍移工也納入

內政部合作及人民團體司長詹娟娟。（王千豪攝）

為提升全社會防衛韌性，內政部今（ 15）天表示，民政司及合團司共同擴大推動防災士培訓，民國114年度共計6691位村里長、村里幹事，及1895位人民團體與合作社成員完成防災士培訓課程，今年除持續鼓勵村里長及村里幹事踴躍參與防災士培訓外，將首度納入印尼籍移工與婦女組織，並進一步串聯四大國際社團與全國性工商團體，推動防災士制度深入百工百業。

內政部表示，防災士制度是建構自主防救災能量的核心，村里長在第一線協助各級政府辦理災害防救等工作，必須具備關鍵的災害防救應變知能，在114年6月以前，全國村里長僅有2成取得防災士證書，內政部在補助地方政府開辦村里長防災士培訓專班後，至114年底，全國7748位村里長當中，已有3961位完訓，完訓率為51％，村里幹事4276人，則有2730位完訓，完訓率為64％，皆有顯著成長。

內政部指出，各縣市村里長完訓比率以高雄市84％、嘉義市83％及台南市80％為最高，展現村里長對守護地方安全、共同提升地方防災量能的決心。內政部強調，防災士培訓目的是提供緊急救護專業知識及自主救護能力，並非給予村里長額外任務或壓力，未來也會彈性調整授課內容，讓參加者更易於學習與理解。

內政部提到，去年結合「台灣主婦聯盟生活消費合作社」辦理10場次防災士培訓，培訓500人，成功將防災知能導入社區生活圈，並與「中華民國儲蓄互助協會」合作辦理7場次，培訓485人，運用其深入基層的金融網絡，強化在地互助能量；同時，針對農業、銀髮、照顧等不同領域合作組織，辦理14場次，培訓910人，成果豐碩。

內政部預告，今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點，目前已主動拜會各國際獅子會、國際青年商會中華民國總會、國際扶輪台灣總會、國際同濟會台灣總會等各大國際社團，促使其研議將防災士培訓納入組織的年度計畫，希望藉由國際團體的社會影響力，帶動全民防災風氣。

內政部也考量長照看護移工長期深入我國家庭，上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」；同時，也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。內政部強調，防災工作已不再侷限於傳統公部門體系，透過村里長的在地影響力和人民團體、合作社的多元網絡，提升社區民眾對防災事務的重視，方能實現台灣社會自主韌性的目標。

至於是否培訓其他國籍移工，合作及人民團體司長詹娟娟表示，由於外籍移工部分是首發場，會先示範看看，內政部未來也規畫針對其它國籍、領域的移工培訓，但必須先看第一場次的效果如何再進一步推廣。

