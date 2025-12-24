串聯國際產學人才 中山大設泰國人才循環基地

記者孫建屏／高雄報導

國立中山大學持續推動高等教育國際化布局，日前在泰國孔敬大學（Khon Kaen University, KKU）設立的「臺泰國際人才循環基地（International Talent Circulation Base, INTACT Base）」孔敬辦公室正式舉行開幕典禮，為臺泰高教與產學合作再添重要里程碑。

典禮由孔敬大學校長Charnchai Panthongviriyakul親自主持，象徵校方對雙邊合作的高度重視，也宣告臺泰在國際人才培育與學術交流上的合作邁入嶄新階段。

Charnchai Panthongviriyakul致詞時指出，INTACT Base的成立不僅有助於提升泰國學生的國際移動力與職涯競爭力，也將進一步強化孔敬大學在國際合作與產學連結上的整體能量，並對臺泰高等教育合作的持續深化表達高度肯定與期待。

臺北駐泰國經濟文化辦事處秘書薛懿含亦應邀出席致詞，肯定臺泰高教合作在雙邊人才培育與教育交流上的關鍵角色，並期待透過INTACT Base，持續強化臺灣與泰國之間的人才連結，深化教育外交的實質成果。

「孔敬基地的成立並非一蹴可幾，而是奠基於雙方多年來穩定的學術交流與互信基礎。」中山大學國際長李明軒指出，孔敬大學理學院師長今年稍早訪問中山大學理學院與化學系時，正逢臺灣啟動「國際產業人才教育專班」泰國計畫的重要時刻，也促成雙方對深化合作的共識。因此，她特別感謝孔敬大學行政團隊與理學院的全力支持，使基地得以順利設立。

INTACT Base為國立中山大學、屏東科技大學、中興大學在教育部支持下共同推動的跨國合作平台，其中，孔敬基地由中山大學代表設立與營運，未來將成為臺泰雙方推動「國際產業人才教育專班（INTENSE Program）」、學生交流、產學媒合及華語教育的重要樞紐，實踐人才「學用接軌、跨國流動」的國際新模式。

中山大學臺泰基地經理余凱倫表示，INTACT Base孔敬辦公室將整合招生諮詢、升學與職涯輔導、INTENSE Program推廣、企業實習與產學合作媒合，以及華語與文化課程資源，打造學生實際可運用的一站式國際服務窗口。

活動當天也安排新型專班招生說明，邀請中山校友分享赴臺求學與就業的實務經驗，讓學生更具體了解臺灣的學習與產業環境。此外，並結合華語與文化體驗課程，由中山大學華語教學中心華語教師黃全賢、張心予及董維昕進行華語教學與文化介紹，現場互動熱絡，吸引眾多孔敬大學學生熱情參與。

國立中山大學設立的「臺泰國際人才循環基地（International Talent Circulation Base, INTACT Base）」孔敬辦公室日前設立開幕，中山大學、屏東科技大學、中興大學等3校臺泰基地人員與孔敬大學人員一同合影。（中山大學提供）

典禮邀請中山大學亞太事務全英語碩士學位學程泰國籍校友Sarit，分享其在臺留學與工作心得。（中山大學提供）

中山大學國際長李明軒（左）致贈紀念品，感謝孔敬大學對於臺泰基地設置的支持。（中山大學提供）

INTACT Base孔敬辦公室的成立，不僅臺泰高等教育合作的重要成果，也展現臺灣高教推動國際化與產學連結的具體行動。（中山大學提供）