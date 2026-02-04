串聯山城慢遊風景 觀光列車「山嵐號」府城啟程

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司與雄獅旅行社共同營運之觀光列車「山嵐號」，以精緻服務與慢行節奏為特色，引領國內外旅客深入探索臺灣山城與農鄉交織的多元風貌。「山嵐號」114年4月投入花東線營運後至今，即將推出臺南至彰化全新路線，為旅客帶來嶄新的中南部鐵道觀光體驗。

山嵐號自臺南出發，沿途停靠後壁站、二水站、社頭站及大林站，串聯南部平原與中部山城聚落。沿線景觀由廣闊農田、丘陵地形至富含鐵道風情的小鎮景致層層展開，展現臺灣中南部獨有的人文底蘊與自然風貌。旅客可於靜謐舒適的車廂空間中，細細品味沿途景致變化，感受慢遊鐵道的獨特魅力。

山嵐號外觀設計靈感取自臺灣山巒與平原交界時晨霧雲氣繚繞的自然景象，將「山嵐」意象融入車體塗裝，使列車行駛其間宛如風景的一部分。車廂內部則以現代簡約美學為設計主軸，搭配柔和燈光，營造靜謐且優雅的乘車氛圍，並透過寬敞觀景窗，讓旅客盡覽沿線山城聚落與田園交織而成的風光，使每一趟旅程成為結合視覺、味覺與心靈的感官饗宴。

除提供舒適的乘車體驗外，亦精心規劃特色輕奢餐飲服務，車上供應以沿線及周邊地區特色食材製作的多寶格禮物盒餐點，讓旅客於旅途中同步品嚐在地風味，深化鐵道旅行的美好記憶。

為迎接山嵐號臺南至彰化115年4月正式上線，臺鐵公司與雄獅旅行社於115年2月4日假臺南車站舉辦記者會及媒體體驗團，並邀請交通部伍勝園次長及地方政府等貴賓共同見證鐵道觀光新亮點。臺鐵公司表示，山嵐號開行臺南至彰化，將帶動沿線城鎮觀光與地方產業發展，深化鐵道運輸與地方文化的連結。未來，臺鐵公司將持續推動多元特色觀光列車，提供旅客更豐富且具深度的鐵道旅遊體驗，讓鐵道成為探索臺灣的重要風景線。（照片記者洪美滿翻攝）