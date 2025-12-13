串聯市區海線核心路廊！中捷藍線加速推進 土建工程明年可望動工

中捷藍線加速推進，車站模擬圖。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中捷運藍線於今年六月整體開工，率先啟動龍井機廠工程。隨著土建細部設計陸續完成，藍線路段可望明年進場施工。龍井機廠用地取得已近全數到位，全線規劃十五處土地開發基地。台中市政府捷運工程局表示，藍線啟動將串聯市區、海線與產業節點，帶動帶狀發展，邁向更便捷的一日生活圈。

捷工局指出，捷運藍線全長二十四點七八公里、設置二十座車站，路線橫跨市中心、海線及主要產業聚落，是台中軌道交通的核心路廊之一。龍井機廠用地取得狀況目前已近乎全數到位，沿線規劃的十五處土地開發基地也同步推動，可望帶動地區發展與整體城市機能升級。

廣告 廣告

市府捷運工程局長蘇瑞文指出，捷運藍線是台中西向發展的重要軸帶，未來完工後可大幅提升跨區交通效率，改善通勤品質，並推動市區到海線的一日生活圈成形。蘇局長強調，市府將持續以務實、穩健方式推動捷運建設，確保進度如期、品質如標準，讓市民看見城市持續進步。

蘇瑞文說，藍線工程涵蓋土建、機電、軌道、機廠及土地開發等多元系統，工程管理與跨單位協調皆已全面啟動。現階段土建細設正依進度推動，機廠用地也已近全數完成，為明年主體工程順利進場奠定良好條件，市府將以最高工程品質與安全標準推動藍線建設，提供市民安全、便捷的運輸服務。

捷工局表示，藍線未來完工後，將貫通市區、海線及產業廊帶，有效串聯沙鹿、龍井、工業區、市中心與商業廊帶等區域，不僅提升交通便捷度，也帶動整體城市競爭力，持續朝向宜居、便利、具國際化軌道城市邁進。