串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放
（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園觀旅局今天表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園龜山區至新北樹林區、全長約1.4公里，銜接至環台北天際線，預計11月底開放。
桃園市政府觀光旅遊局發布新聞稿表示，大棟山位於桃園、新北交界，大棟山風景特定區於民國112年9月劃設，為提升休憩品質並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費新台幣3000萬元，觀光署補助1620萬元，市府自籌1380萬元，已於9月30日竣工，預計11月底開放。
觀旅局說明，大湖之森自然步道從桃園市龜山區大同路至新北市樹林區民和街、全長約1.4公里，並銜接至環台北天際線，成為連續且完整登山路網，讓跨縣市登山遊客可以增加一條安全優質登山路線，預期將帶動觀光人潮，提升區域觀光吸引力。
觀旅局表示，大棟山擁有豐富人文及生態，步道除升級友善設施，也針對在地特有煤礦產業導入入文及生態解說，讓民眾在健行過程中不僅能欣賞自然景致，更深入認識大湖坑地區豐富的地質與文化底蘊；另外，也特別於桃園與新北交界路段導入手作步道方式，運用就地取材石塊與木材，結合在地民眾，依循地形與環境特性打造出自然融景步道。
觀光旅遊局長陳靜芳指出，大棟山風景區除了有串聯到雙北步道外，也有冷泉、煤礦、磚窯及古戰場等觀光資源，並於112年經觀光署核定為市級風景特定區；大湖之森步道為區內第一條全新整修步道，未來將持續推動各項觀光建設，期盼串聯鄰近新北市鶯歌、樹林及桃園龜山等地區，成為全新山林旅遊景區。（編輯：陳仁華）1141109
其他人也在看
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 22 小時前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國旅有救了？賴清德宣布組「觀光國家隊」：人民有錢、有閒就會想旅遊
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大開幕，總統賴清德出席致詞時宣布，政府將組成「觀光國家隊」，整合行政院、交通部、觀光署與產業界能量，推動台灣觀光轉型升級，朝「2030年觀光產值突破兆元」目標邁進。他強調，觀光是台灣未來重要的經濟支柱，政府將以「觀光立國」為核心戰略，打造具有全球競爭力的無煙囪產業。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8,......風傳媒 ・ 1 天前
彈性搭車掰了 高鐵提前搭車要換票
[NOWnews今日新聞]為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵表示，11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 4 小時前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 18 小時前
看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩
總統賴清德喊話國旅要加油，被點到的墾丁到底有沒有太貴，墾丁業者跳出來回應，應該注重價值而不是價格，實際在地了解旅客選擇墾丁遊玩，跟日本沖繩比一比，沖繩除了食宿較便宜，但如果加上機票，整體而言交通費還是墾丁較划算，今年10月連假多，墾丁的觀光人數更是比去年同期成長近54％。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 3 小時前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元
即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。民視 ・ 1 天前
麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康
擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。中時新聞網 ・ 1 天前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業...華視 ・ 23 小時前
7成上班族心理健康亮紅燈 快閃「出國療法」正夯
台灣出國的人數大增，很多都是短程旅遊，根據人力銀行調查，有7成2的上班族坦言，工作時曾經因為心情鬱悶、委屈而想哭。為了排解壓力，但又擔心不好請假，許多人會利用週休假日來一趟快閃旅遊，短線的國外城市就成...華視 ・ 1 天前
一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。民視 ・ 20 小時前
林佳龍推廣友邦「史瓜貝」旅遊 12月起每月出團
（中央社記者吳書緯台北7日電）2025 ITF台北國際旅展今天登場，外交部長林佳龍表示，在外交部積極促成，串聯政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式成功推出友邦旅遊行程，「瓜地馬拉+貝里斯」以及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，將從下個月開始，月月出團。中央社 ・ 1 天前
台北國際旅展開幕！賴清德宣布組觀光「國家隊」 拚2030年達兆元產值
總統賴清德今（11/7）日上午出席2025 ITF台北國際旅展開幕典禮時指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人。賴清德表示，未來政府要打造「國家隊」，促進國旅及國際旅遊發展，並期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到國內觀光兆元產值目標。太報 ・ 1 天前
春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
2025年農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算
ITF台北國際旅展登場，旅遊業者觀察，在普發1萬元、寒假春節9天假期等利多加持下，旅展買氣可較去年成長約2至3成，目前日韓、東南亞等短線市場持續暢旺。也有業者分析，機位供應充裕、關稅影響導致旅遊價格下滑，可確定今年寒假前的國外旅遊市場會非常便宜，更喊話若有假期「出國玩真的比在台灣玩還便宜」。中時新聞網 ・ 1 天前