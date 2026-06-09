串聯產官學 慈大攜手推動花蓮永續農業新模式
為推動永續農業發展與食物森林實踐，慈濟大學USR教學研究中心於5月30日至31日攜手花蓮縣樸門永續生活學會及農業部花蓮區農業改良場，共同辦理「趨合農法兩日食物森林密集實作課程」，邀請德國趨合農業與土壤食物網專家Tobias Neugebauer授課，吸引來自農業推廣單位、農友、社區工作者及對生態農業有興趣的民眾共同參與，透過理論與實作並重的學習方式，深入認識趨合農法與食物森林的應用理念。
本次工作坊以「從地方實踐到系統設計」為主軸，規劃兩階段學習歷程。帶領參與者走入花蓮在地場域，透過花蓮區農業改良場有機農業研究中心、食物森林示範場域及友善耕作基地等案例交流，探討花蓮地區在有機農業、生態復育及食物森林發展上的實踐經驗。學員亦實際進行農地規劃設計與操作演練，學習如何依據土地條件與發展目標，設計兼具生態功能與生產效益的農業系統。
趨合農法（Syntropic Agroforestry）是一種模仿自然森林演替過程的農業系統，強調透過多樣化植物配置、土壤生態修復及生物量循環，建立兼具生產力與生態功能的永續農業模式。本次課程以「觀察自然、順應演替、協作共生」為核心精神，帶領學員走訪農業部花蓮區農業改良場新建置的趨合農業示範區、碧雲莊社區整合畜禽與林業系統，以及慈濟大學USR團隊長期投入營造的耕福田食物森林示範場域，觀察不同發展階段的系統樣貌與管理策略。
課程中，Tobias Neugebauer分享如何透過修剪、覆蓋、分層配置及植物功能設計，加速土地恢復活力，並引導學員實際進行場域診斷、植物配置與田間管理操作。學員不僅學習如何觀察自然演替與土壤健康，更從實作中理解生態系統如何透過人為適當介入，提升農地的生產力與韌性。
慈濟大學USR教學研究中心表示，近年來持續推動「里山共榮碳經濟」計畫，透過食物森林、友善農業與社區培力等行動，協助在地建立兼顧生態保育、糧食生產與社會共好的發展模式。此次工作坊不僅提供與國際專家交流的機會，也促進學術單位、政府部門、農民與社區之間的合作網絡，共同探索氣候變遷下永續農業的創新解方。
未來，慈濟大學USR教學研究中心將持續深化與花蓮區農業改良場、地方社區及相關夥伴的合作，透過教學、研究與實踐場域的串聯，培育具備永續發展思維的人才，並推動食物森林與生態農業在花蓮落地生根，朝向人與自然和諧共生的願景邁進。
撰文、攝影／慈濟大學
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