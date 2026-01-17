串聯老街、朝天宮與糖廠 「光之祥雲」揭開2026北港燈會序幕

藝術家楊士毅在北港糖廠堂以玻璃製作大型藝術作品「光之祥雲」每晚6至10點有燈光展演。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府接管北港糖廠24座倉庫群，並推動轉型為「北港1911好庫文化園區」，希望打造雲林版「駁二特區」，為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品「光之祥雲」，已正式啟燈。文觀處表示，期盼藉公共藝術活化場域，也為北港增添亮點。

啟燈典禮由雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、北港鎮代會主席黃美蘭及藝術家楊士毅等人出席。

謝明璇表示，「光之祥雲」是由楊士毅以玻璃製作的大型公共藝術作品，用「甜蜜、光明、幸福、祝福」為核心意象，以糖結晶體為主要設計語彙，象徵北港糖業曾帶來的甜蜜、幸福與繁盛記憶。作品由三朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應北港朝天宮廟宇飛簷意象，結合宗教信仰的安定感與地方文化的甜蜜感，象徵將光明與祝福灑向每一位走入北港的民眾。

陳璧君表示，2026北港燈會將從2月14日至3月8日盛大展開，「光之祥雲」為燈會意象之一，串聯北港老街、朝天宮與糖廠園區，規劃導覽、燈會及文化體驗活動，讓民眾在節慶期間不僅賞燈，更能深入感受北港的歷史、信仰與文化故事。

張麗善表示，「光之祥雲」不只是藝術作品，更是縣府推動文化資產修復活化的重要成果，此作品每天晚上6至10點開放燈光展演，每15分鐘一輪燈光展演，有3分鐘動態、9分鐘靜態展演，3分鐘全亮模式，10點過後燈源稍稍調暗而已，歡迎民眾前往欣賞。

藝術家楊士毅在北港糖廠堂以玻璃製作大型藝術作品「光之祥雲」，昨縣府正式啟燈。(記者李文德攝)

