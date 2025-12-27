串聯臺泰產學人才 中山大學設立INTACT孔敬基地
國立中山大學持續推動高等教育國際化布局，於泰國孔敬大學（Khon Kaen University, KKU）正式舉行「臺泰國際人才循環基地（International Talent Circulation Base, INTACT Base）」孔敬辦公室開幕典禮，為臺泰高教與產學合作再添重要里程碑；孔敬大學校長Charnchai Panthongviriyakul親自主持典禮，象徵校方對雙邊合作的高度重視，也宣告臺泰在國際人才培育與學術交流上的合作邁入嶄新階段。(見圖)
中山大學今(廿七)日說明，INTACT Base為臺灣三所大學-國立中山大學、國立屏東科技大學及國立中興大學在教育部支持下共同推動的跨國合作平台，其中，孔敬基地由中山大學代表設立與營運，並在孔敬大學理學院全力支持下順利落地，未來，該基地將成為臺泰雙方推動「國際產業人才教育專班（INTENSE Program）」、學生交流、產學媒合及華語教育的重要樞紐，實踐人才「學用接軌、跨國流動」的國際新模式。
孔敬大學校長Charnchai Panthongviriyakul指出，INTACT Base的成立不僅有助於提升泰國學生的國際移動力與職涯競爭力，也將進一步強化孔敬大學在國際合作與產學連結上的整體能量；他對臺泰高等教育合作的持續深化表達高度肯定與期待。
中山大學國際長李明軒表示，孔敬基地的成立並非一蹴可幾，而是奠基於雙方多年來穩定的學術交流與互信基礎；今年稍早，孔敬大學理學院師長訪問中山大學理學院與化學系，正逢臺灣啟動「國際產業人才教育專班」泰國計畫的重要時刻，也促成雙方對深化合作的共識。她特別感謝孔敬大學行政團隊與理學院的全力支持，使基地得以順利設立。
開幕典禮亦邀請臺北駐泰國經濟文化辦事處秘書薛懿含蒞臨致詞，肯定臺泰高教合作在雙邊人才培育與教育交流上的關鍵角色，並期待透過INTACT Base持續強化臺灣與泰國之間的人才連結，深化教育外交的實質成果。
中山大學臺泰基地經理余凱倫提到，未來INTACT Base孔敬辦公室將整合招生諮詢、升學與職涯輔導、INTENSE Program推廣、企業實習與產學合作媒合，以及華語與文化課程資源，打造學生實際可運用的一站式國際服務窗口。
除典禮儀式外，活動現場亦安排新型專班招生說明，並邀請中山校友分享赴臺求學與就業的實務經驗，讓學生更具體了解臺灣的學習與產業環境；此外，該活動也結合華語與文化體驗課程，由中山大學華語教學中心華語教師黃全賢、張心予及董維昕進行華語教學與文化介紹，現場互動熱絡，吸引眾多孔敬大學學生熱情參與。
中山大學強調，INTACT Base孔敬辦公室的成立不僅是臺泰高等教育合作的重要成果，也展現臺灣高教推動國際化與產學連結的具體行動；未來，中山大學將持續攜手孔敬大學及泰國夥伴，擴大INTENSE Program的影響力，為泰國學生開創更多赴臺升學與職涯發展機會，同時為臺灣產業注入多元且具國際競爭力的人才，深化臺泰教育外交成果。
