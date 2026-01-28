串聯藝文特區動線！桃園2月起改善健行路步行環境 工程重點一次看

工程預計於115年2月下旬動工、10月完工。圖：截自凌濤臉書

桃園市政府持續優化行人空間，繼大有路改善後，桃園市議員凌濤宣布「健行路步道改善工程」已完成地方協調，預計於115年2月下旬動工、10月完工。此次工程重點在於串聯大檜溪至藝文特區、汴州公園的步行安全，並針對健行路的大業路口與春日路口，具體要求加裝防撞導桿，以降低人車交織風險，落實以人為本的交通空間。

此次改善計畫將在健行路周邊鋪設標線型人行道與實體人行道。圖：截自凌濤臉書

桃園區健行路作為連接南平路的重要通道，周邊人流量大，現有步行環境亟待提升。凌濤表示，此次改善計畫將在健行路周邊鋪設標線型人行道與實體人行道，並特別針對標線型路段，透過提升綠色標線識別度與新增防撞桿，提供行人更有效的實體保護。

在路口安全優化方面，大業路口已獲得周邊住戶一致同意設置，未來將加裝黃色導桿，加強保障車輛轉彎處的行人安全。至於與省道介面交接的春日路口，工務局亦承諾將知會中壢工務段，比照辦理設置防撞設施，確保高風險路段的防護機制同步升級。

凌濤強調，好的工程需要對細節堅持，感謝養工處、地方里民與店家的支持與體諒。此項工程完工後，大檜溪地區市民前往藝文特區或汴州公園的動線將更加順暢安全。

