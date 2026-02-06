串聯部落、校園與社區 教育部深耕原住民族家庭教育功能

為了深化原住民族家庭在文化、情感及親職知能的連結，教育部自114學年度正式推動「教育部補助大專校院辦理原住民族家庭教育整合計畫」，除了延續歷年「大學走出校園、資源走進部落」的理念，更強調藉由「在地部落文化的融入」為計畫主軸，核定7校8案優質計畫，象徵原住民族家庭教育政策全面升級，讓高等教育資源更精準地將親職教育融入部落日常。

教育部表示，自103學年度起推動相關方案，耕耘迄今已逾10年。113學年度共辦理125場活動，服務原鄉家長及兒少超過3,200人次。為了延續及擴大辦理成效，吸引更多高等教育資源投入，114學年度起打破往年僅限家庭、社會教育或心理諮輔系所申請的限制，開放全國公私立大專校院共襄盛舉；同時規劃1年及2年的實施期程，提供各校依計畫內容自主擇一申請。教育部同時提高補助款的挹注，從113學年度約400萬元提升至114學年度約770萬元。

廣告 廣告

教育部指出，計畫經公告後，吸引全國12校提出14件申請案；經評選有7校8案優質計畫脫穎而出獲得補助。本次核定補助的學校包含國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立暨南國際大學、慈濟大學、仁德醫護管理專科學校、中原大學及中信金融管理學院，希冀透過學術專業與在地能量的結合，協助原住民族家庭建立更穩定的情感連結。