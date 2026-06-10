串聯12大公益團體放大端午關懷 蝦皮公益實體市集、線上百元捐雙軌凝聚善意

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蝦皮購物於辦公室舉辦「端午公益市集」，攜手唐氏症、喜憨兒及愛盲等8大公益團體進駐設攤，深化員工與公益機構的互動交流。（圖：蝦皮公益提供）

▲蝦皮購物於辦公室舉辦「端午公益市集」，攜手唐氏症、喜憨兒及愛盲等8大公益團體進駐設攤，深化員工與公益機構的互動交流。（圖：蝦皮公益提供）

端午節將至，粽香背後不只是團圓，也可能是一個家庭被接住的時刻。蝦皮購物公益平台自2019年串聯全台過半數公益團體，打造數位公益平台「蝦皮公益」，今年端午更以「實體公益市集」及「線上公益百元捐」雙軌行動。不僅於蝦皮辦公室舉辦端午公益市集，邀請8大公益團體進駐設攤，透過義賣、互動體驗與線上下單，讓員工在節日前以實際消費支持公益；也同步攜手4大公益機構於蝦皮公益推出線上百元捐，邀請全台用戶以百元小額捐款認購愛心粽，讓節慶心意轉化為公益團體後續服務的實際資源。

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蝦皮公益表示，「端午節象徵團聚，但社會上仍有許多人在節慶中面對生活壓力與資源缺口。蝦皮公益希望透過百元捐降低公益參與門檻，讓用戶以熟悉的下單方式完成小額捐款，並免除公益團體手續費、協助更多團體透過平台觸及支持者。從員工端午市集到線上百元捐，蝦皮公益希望讓善意不只在節日前被看見，更能成為日常可參與、可累積、可延續的行動。」

今年蝦皮公益端午市集邀請唐氏症基金會、喜憨兒基金會、莊福文化教育基金會、愛盲基金會、肯納自閉症基金會、重新思考、台灣微客公益行動協會、台北市失親兒福利基金會等 8 間公益團體參與，關注議題涵蓋身心障礙、動物保護、環境保護與弱勢兒少等面向。

現場攤位義賣品項包含端午鳳梨酥、粽子餅乾、喜憨兒麵包、生活用品等，讓員工能藉由購入節慶及日常所需支持公益機構。為了員工深入了解公益議題，市集也設計多項互動體驗，特別攜手愛盲基金會規劃視障體驗遊戲，邀請員工戴上眼罩透過「摸恐怖箱、猜物品」理解視障者日常；喜憨兒基金會也安排門市的憨兒夥伴到現場販售商品與互動，讓公益從單向支持，轉為理解與交流。

除內部公益市集外，蝦皮公益也同步於平台推出端午百元捐，攜手財團法人基督徒救世會社會福利事業基金會、財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會等4大公益機構，邀請用戶共同募集愛心粽與服務資源，讓端午節的團圓感，送進更多資源不足的家庭。

基督徒救世會為急難婦幼家庭募集端午粽，受扶對象包含罹癌仍堅持跑外送的單親媽媽，希望募集民眾心意陪伴安心過節；甘霖基金會持續關懷全台逾67萬名獨居長者，為資源最缺乏的長者送餐到府；勵馨基金會將資源投入「多陪一里路」專案，支持受暴婦幼安心過節；八方義行團以每串600元募集愛心粽，分送弱勢家庭、偏鄉學童與獨居長者。