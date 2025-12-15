串聯13百貨迎黃金週 高雄聖誕生活節 推心願放大卡
記者許正雄∕高雄報導
南台灣最強聖誕饗宴「高雄聖誕生活節」啟動以來，廿六公尺高的聖誕樹點亮中央公園，吸引數萬人潮造訪，廿日至廿四日起，更將進入「聖誕黃金週」，超強卡司連續五天開唱，高雄市經發局將聯手高雄十三家百貨公司，推出專屬高雄聖誕回饋「心願放大卡」雙重回饋五十元商圈夜市券活動。
高雄市經發局指出，將有落日飛車、鄭宜農、韋禮安等廿五組超強卡司連續五天開唱，廿日至廿四日期間可至現場領取心願放大卡，即享「市集消費滿二百送五十元商圈夜市優惠券」及「十三家百貨憑卡聖誕優惠」雙重回饋，百貨好禮包括iPhone、千元餐飲券抽獎以及直送一百元購物金、旋轉木馬免費搭乘、溜冰券等多項好康，最浪漫的冬日購物指南就在高雄聖誕生活節。
經發局長廖泰翔表示，邁入第三年的高雄聖誕生活節，已經是高雄市民最期待的冬日約定，自聖誕樹點亮以來，每週末廣大人潮更帶動週遭新堀江商圈、中央公園商圈、六合夜市龐大的節慶消費人潮，經發局再推出「心願放大卡」，在市集現場限量發放，民眾在市集消費滿一百元即可集一章，集滿兩個章（消費滿二百元）即可獲得一張面額五十元的「商圈夜市優惠券」。
大高雄市觀光商圈總會王文雄總會長表示，市府從２０２３年開始在中央公園舉辦聖誕生活節，每年都帶來大量人潮，效益擴及周邊商圈；十三家合作百貨：SKM Park Outlets 高雄草衙、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店、岡山秀泰樂 GO 廣場、新光三越高雄三多店、新光三越左營店、大立百貨、漢神巨蛋∕漢神百貨、Global Mall 環球購物中心、義大世界購物廣場、義享時尚廣場、高雄大遠百、遠東SOGO。
其他人也在看
下殺6折起！林聰明砂鍋菜、海底撈麻辣鍋、羊肉爐，火鍋界傳奇特輯
每到年底就是火鍋界的大亂鬥，而今年的鍋物大賞，根本誇張到不像話。從嘉義排隊排到天荒地老的林聰明砂鍋菜、網友一喝就跪的安永鮮物熬燉湯，到海底撈麻辣控奉為神級的鍋底，全都是火鍋界的頂級狠角色。這些不只是湯底，是連老饕都會抱著鍋子大喊「這才是人生」的傳奇味道。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
2025 聖誕佈置攻略公開！聖誕佈置靈感、北歐 hygge 風交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推薦
聖誕節倒數計時，姊妹們準備好迎接充滿歡樂溫馨氣氛的節日了嗎！說到佈置聖誕氛圍，揪愛Mei真心覺得今年的聖誕裝飾選擇超級豐富，有好多精巧可愛、童話感的風格，聖誕樹、絨毛抱枕或造型地墊，每一種都讓人少女心大爆發，還有簡約溫暖風格的北歐風寢具，一定可以讓家裡瞬間充滿hygge感，不管是想營造溫馨的家居氛圍，還是在尋找有質感的交換禮物，或是想給自己小確幸，這篇從居家佈置到送禮好物，通通幫你整理好了，跟揪愛Ｍei一樣喜歡聖誕節的人快筆記！Yahoo精選購 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 3 天前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 29
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 8
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 253
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 10 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 484
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 4 小時前 ・ 5
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 37
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 13
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 38
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 119
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 178