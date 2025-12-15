串聯13百貨迎黃金週 高雄聖誕生活節 推心願放大卡

高雄聖誕生活節推出「心願放大卡」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

南台灣最強聖誕饗宴「高雄聖誕生活節」啟動以來，廿六公尺高的聖誕樹點亮中央公園，吸引數萬人潮造訪，廿日至廿四日起，更將進入「聖誕黃金週」，超強卡司連續五天開唱，高雄市經發局將聯手高雄十三家百貨公司，推出專屬高雄聖誕回饋「心願放大卡」雙重回饋五十元商圈夜市券活動。

高雄市經發局指出，將有落日飛車、鄭宜農、韋禮安等廿五組超強卡司連續五天開唱，廿日至廿四日期間可至現場領取心願放大卡，即享「市集消費滿二百送五十元商圈夜市優惠券」及「十三家百貨憑卡聖誕優惠」雙重回饋，百貨好禮包括iPhone、千元餐飲券抽獎以及直送一百元購物金、旋轉木馬免費搭乘、溜冰券等多項好康，最浪漫的冬日購物指南就在高雄聖誕生活節。

經發局長廖泰翔表示，邁入第三年的高雄聖誕生活節，已經是高雄市民最期待的冬日約定，自聖誕樹點亮以來，每週末廣大人潮更帶動週遭新堀江商圈、中央公園商圈、六合夜市龐大的節慶消費人潮，經發局再推出「心願放大卡」，在市集現場限量發放，民眾在市集消費滿一百元即可集一章，集滿兩個章（消費滿二百元）即可獲得一張面額五十元的「商圈夜市優惠券」。

大高雄市觀光商圈總會王文雄總會長表示，市府從２０２３年開始在中央公園舉辦聖誕生活節，每年都帶來大量人潮，效益擴及周邊商圈；十三家合作百貨：SKM Park Outlets 高雄草衙、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店、岡山秀泰樂 GO 廣場、新光三越高雄三多店、新光三越左營店、大立百貨、漢神巨蛋∕漢神百貨、Global Mall 環球購物中心、義大世界購物廣場、義享時尚廣場、高雄大遠百、遠東SOGO。