串聯4線黃金中樞 捷運土城樹林線全面動工

《圖說》市長侯友宜表示，捷運不只是冰冷的鋼筋水泥，更是宜居城市的象徵！〈捷運局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「一車到底」新北捷運土城樹林線全面動工！新北捷運土城樹林線全面動工！今〈19〉日舉辦開工動土典禮，由新北市長侯友宜親自主持，率領捷運局與施工團隊，祈求工程如期如質平安完成，宣示土城樹林線全線啟動，朝 2031年完工目標全力衝刺。土城樹林線具備4線串聯優勢，銜接萬大中和線，通車後市民能從新莊迴龍直達中正紀念堂。

《圖說》土城樹林線黃金中樞開工。〈捷運局提供〉

侯友宜表示，CQ880B土城高架段是「黃金中樞」，東接CQ880A土城地下段、西接CQ890樹林段，總長度約3.82公里，含三座車站（LG11、LG12、LG13）、四段高架橋與一座主變電所。感謝中央核定財務修正計畫，讓CQ880B土城高架段工程能順利決標動工，將以安全為前提下要求團隊戮力趲趕工期，力拼2031年全線完工，與萬大中和線銜接，將能一車到底，有效串聯中和、土城、樹林及新莊地區，縮短新北西南側居民前往臺北市中心約20分鐘的通勤時間。

他說，今日開工代表土城樹林線於今年4月移回本府進入「全線動工」！未來全線完工通車後將可串聯4線，包括土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線及桃園棕線，並於中和高中站銜接萬大中和線

《圖說》土城樹林線2031年全線完工，右五捷運局長李政安。〈捷運局提供〉

侯友宜表示，捷運不只是冰冷的鋼筋水泥，更是宜居城市的象徵！土城樹林線將導入「綠．律」藝術主題，透過公共藝術、景觀與建築的整合設計，呈現沿線文化脈動，讓車站不單只是交通節點，更是提升城市風貌、展現地方文化脈動的「城市藝術地標」。

《圖說》土城樹林線全線啟動。〈捷運局提供〉

捷運局長李政安指出，土城高架段工程須克服多項挑戰，包含跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移改道及管線就地保護、緊鄰板南線施工須確保隧道及車站安全等；開工後，將立即展開地質鑽探、管線試挖、植栽調查及計畫書圖送審等前置作業，預計2026年開始圍籬施工，迅速展開工程朝向2031完工目標努力。