串聯8.3公里東螺溪水綠廊道打造5處亮點設施 東螺溪健康齊步走

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為提升東螺溪整體遊憩品質及環境保育，推動「東螺溪(石埤橋至舊鐵橋)水綠廊道工程」，歷時2年，已於114年9月正式完工，今(21)日上午舉辦「東螺溪健康齊步走」活動，彰化縣長王惠美表示，本案總經費2億4,917萬元，感謝中央經濟部水利署以及交通部觀光署補助2億421萬元，縣府在議長謝典霖及所有議員的支持下自籌4,496萬元，感謝周邊居民在施工期間的包容，期望透過點線面串聯，帶動地方觀光休憩發展。

王惠美表示，東螺溪是彰化母親之河，為改善以往東螺溪惡臭及髒亂的問題，縣府分別在108、110年提出「東螺溪水環境改善計畫」，核定總經費7.65億元，其中水綠廊道工程約佔2.5億元。水綠廊道全長約8.3公里，連結溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，自溪湖鐵路橋至埔鹽石埤橋間，沿線打通慢行通道、復育台灣原生種植栽，並打造3鄉鎮5處亮點設施，包括觀夕平台、欒樹隧道、東螺水學堂、花漾驛站、天盛鳥屋等潛力資源，為在地居民及遊客開創更友善、安全且富含特色的休憩廊道。

王惠美指出，東螺溪水綠廊道是縣府與地方接觸最多的合作，除了感謝立委謝衣鳯在中央大力爭取經費外，也感謝湖埔社區大學、NGO組織及地方居民的齊力協助，透過車流動線改道創造步行廣場空間，讓鄉親來此健行不用與車子爭道，可以放心悠閒觀景並享受大自然氛圍。今天的健行活動來回程約4.2公里，民眾可沿著廊道完成闖關任務集章後兑換小禮物，親身欣賞沿途美景及復古造景，藉此更認識這條屬於彰化的母親之河，也能體會縣府團隊多年來的用心。

埔鹽鄉長許文萍表示，東螺溪廊道除了結合現代也串連在地特色，廊道在埔鹽有一個鳥巢式的裝置藝術，地方也努力維護廊道環境，歡迎大家蒞臨踏青並運動健行。

二林鎮長蔡詩傑表示，感謝王縣長縣府團隊對東螺溪的用心付出與親水規劃，提供鄉親一個休憩玩樂的好去處。

水利資源處表示，本工程内容包含串聯右岸慢行廊道8.3公里，創造300公尺欒樹廣場空間，新增綠化面積達15萬平方公尺，打造3鄉鎮5處亮點，除了能舒適安全地漫步於廊道上，也能在各亮點區域拍照留念。每年9月至10月的花季，欒樹廣場還有「東螺溪戀戀欒樹節」，可盡情捕捉欒樹綻放的花景。縣府將持續推動各項公共建設、水岸縫合及降低廢水汙染等改善計畫，期盼藉由景點特色的串聯，吸引更多遊客，提升周邊經濟效益。