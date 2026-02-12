串連亞洲各國與海共生的心靈故事 《你和我以海相連》國際當代藝術交流展

臺東美術館十二日舉辦國際當代藝術交流展《你和我以海相連》（Where The Sea Connects Us）開幕活動，共有臺灣、韓國、菲律賓與泰國等11組共12位藝術家參與，作品聚焦討論人與海洋的關係（見圖）。

下午2點在大文創教室辦理藝術家分享會，臺東縣長饒慶鈴指出，藝術家用大家每天都會接觸到的線、布、織物作為媒材，加上軟雕塑與影像等形式，展現串連亞洲各國與海共生的心靈故事，也歡迎利用春節連假到美術館欣賞。

縣長饒慶鈴提到，海洋不是把我們隔開的界線，而是一條讓人相遇、交流與移動的臍帶，臺東面向太平洋，擁有176公里全國最長海岸線，是南島的原鄉，縣府近年來積極復振海洋文化，也透過海洋與世界交流。海的千變萬化也成就了「臺東藍」，隨著潮汐承載並映照人類複雜而細膩的情感與感知。

文化處長李吉崇指出，《你和我以海相連》展覽以大海串連台灣與韓國、泰國、菲律賓13 位藝術家，從各自的生命經驗出發，透過纖維藝術、軟雕塑與影像，談論人與海洋之間的關係。



展覽由臺灣新媒體藝術家吳尚霖與偕同策展人金來玄(韓國)共同策畫，其中，葛瑞芬(菲律賓)的作品以宿霧的花紋手帕及纖維呈現移工們勞動的身體與情感記憶、峨冷．魯魯安(台灣)以水滴形狀的纖維裝置呈現潮汐的裂縫與魯凱族的世界觀、米類?瑪法流(台灣)的作品溯源南島語族遷徙的心路歷程，展現纖維藝術與軟雕塑編織生命故事。

尹洙竫(韓國)的作品，敘述日治時期至今，臺、韓人的離散故事、UMSO 嚴京煥Kyunghwan Eon & 金素廷 Sojung Kim(韓國)居住在江原道與北韓接壤的邊境，蒐集北韓南漂的海漂物，以裝置藝術呈現南北韓之間分離卻相連的關係。

美嬋(泰國)的家鄉在泰國的芭達雅(Pattaya)，她將透過空間性的裝置作品，呈現夜間海上的霓虹倒影、張新丕(台灣)以繪畫解構臺灣潮間帶的地景與溫度。

徐仁慧Inhye Seo(韓國)以錄像及繪畫描寫韓國海女/海娘們與海共生的故事、羅賢(韓國)的作品討論東亞的烏托邦及是否有蓬萊仙島的存在、高舍里(韓國)研究燕子因氣候變遷飛越亞洲南北遷徙的路徑、吳佳容(台灣)的作品表現澎湖人、海與土地長期的依附關係，訴說與海共生的生存知識。

臺灣藝術家：張新丕、安聖惠、米類?瑪法琉、吳佳容

國際藝術家：羅賢Nahyun(韓國)、UMSO 嚴京煥Kyunghwan Eon & 金素廷 Sojung Kim(韓國)、徐仁慧Inhye Seo(韓國)、尹洙竫Soojung Yoon(韓國)、高舍里Sari-Go(韓國)、葛瑞芬Greys Compuesto(菲律賓)、美嬋Sasiwimol Chonlabut(泰國)

展覽日期｜2026年2月12日 至 2026年4月16日

開幕時間：2026年2月12日 10:30-12:00藝術家分享會：14:00-16:00

展覽地點｜臺東美術館（臺東市浙江路350號）

開放時間｜週二至週日 09:00-12:00；13:30-17:00（週一休館）