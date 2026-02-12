串連亞洲各國與海共生的故事 你和我以海相連臺東美術館登場

臺東美術館《你和我以海相連》展覽

大合照

臺東縣政府今(12)日於臺東美術館舉辦《你和我以海相連》國際當代藝術交流展開幕活動，邀請來自臺灣、韓國、菲律賓及泰國等11組、12位藝術家共同參與，透過纖維藝術、軟雕塑與影像等多元媒材，深入探討人與海洋的緊密連結，邀請民眾一同觀賞。

臺東文化處指出，展覽由藝術家吳尚霖與金來玄共同策畫，作品內容豐富且具深度，菲律賓藝術家葛瑞芬透過花紋手帕與纖維，記錄移工的勞動記憶；臺灣藝術家峨冷．魯魯安則以水滴裝置呈現魯凱族的世界觀。韓國藝術家尹洙竫敘述了日治時期至今臺韓兩地的離散故事，而嚴京煥與金素廷則透過蒐集北韓南漂的海漂物，反思兩韓之間分離卻又相連的複雜關係。藝術家們從各自的生命經驗出發，將海洋承載的歷史與情感轉化為具象的藝術能量。

文化處強調，臺東擁有全國最長的海岸線，是南島語族的原鄉，透過國際交流展，能讓大眾看見海洋如何映照人類細膩的情感，並展現與海共生的生存智慧，展覽期間自即日起至4月16日止，相關資訊請洽臺東美術館官網查詢。