串連八卦台地里山聚落 大葉大學USR展成果

大葉大學USR（大學社會責任）團隊昨（二十八）日舉辦「循跡里山︱八卦台地聚落六級化產業共創計畫暨D無窮成果展」，以展覽、影展與藝術季活動，呈現團隊多年深耕地方的成果。

成果內容涵蓋「產業六級化」、「友善農業」、「生態保育」、「農業資源利用」、「社區意象與行銷包裝」、「永續旅遊」六大主題，展現大學與社區共學、共創、共榮的實踐能量。「里山藝術季」在行政大樓前展示多件大型里山裝置藝術作品，由造形藝術學系吉田敦老師帶領學生進入社區找素材創作而成，象徵人與土地的連結與地方美學的再現。USR實作教室展出八卦台地地景與生態紀錄、文史踏查與文化保存成果、鳳纖紙、咖啡渣蚊香等農業資源循環產品，以及友善農業推廣行動、永續小旅行與社區品牌行銷成果等。

大葉大學永續長、侯雪娟副校長表示，學校「循跡里山」USR計畫以「跨院系×跨領域×跨社區」為核心，逐年深化八卦台地里山精神，建構融合「生產、生活、生態」三生共榮的永續示範場域。她強調，大葉大學將持續整合校內外資源、鏈結更多教育與國際夥伴，透過「教育×社區×產業」三方協力的力量，讓USR從地方扎根、向全球延伸。

計畫主持人、環境與安全工程學系教授陳宜清表示，大葉大學自一○八年起推動「循跡里山」USR計畫，從基礎盤點到跨域合作，再到今年的整合推廣，逐步建立完整的USR推動模式。四大學院教師與學生長期深入石牌、舊社、中崙、大橋、源泉等聚落，協助進行生態調查、文史紀錄、農廢加值、友善農業推廣、產業鏈結與永續旅遊規劃，真正落實「學用合一」、「場域共學」與「USR在地化」。成果展同時邀請知名導演洪馬克推出「里山環境永續影展」首映，帶領觀眾從影像視角重新認識八卦台地的人文與自然。