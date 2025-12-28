串連安全路網！七堵光明路二期投入3千萬 拚明年底全線完工

基隆市政府工務處在七堵區的光明路第二期改善工程預計投入3130萬餘元經費，最快明年1月動工。工務處說明，該工程將串聯完整且連續的步行系統，讓市民能享有更安全、舒適的用路環境。圖為完工模擬示意圖。（基市府工務處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府工務處持續盤點各區重要路口，改善友善行人環境。工務處指出，在七堵區的「光明路改善第一期工程」於今年6月完工後頗受好評，同路段第二期工程已於114年10月28日決標，預計投入3130萬餘元經費，最快明年1月動工，拚明年底前完工。工務處說明，該工程將持續整合一期改善人行道、排水、照明及交通設施的經驗，串聯完整且連續的步行系統，讓市民能享有更安全、舒適的用路環境。

七堵火車站是七堵地區重要交通樞紐，但周邊光明路因路幅較窄，加上未有良好行人設計，常讓民眾過馬路險象環生。

基隆市政府工務處在七堵區的光明路第二期改善工程預計投入3130萬餘元經費，最快明年1月動工。工務處說明，該工程將串聯完整且連續的步行系統，讓市民能享有更安全、舒適的用路環境。圖為完工模擬示意圖。（基市府工務處提供／徐佑昇基隆傳真）

工務處土木工程科長張佑竹表示，七堵車站光明路第一期工程優先改善車站周邊核心區域，成功優化行人通行環境與街道景觀，發揮優良示範效應。

張佑竹指出，第二期工程將由七堵車站延伸至明德二路口，延續第一期整合人行道、排水、照明及交通設施的成功經驗，透過系統性的硬體提升，逐步串聯起完整且連續的步行系統，讓市民不論是通勤或購物，都能享有更安全、舒適的用路環境。

張佑竹說，為落實社會溝通，工務處16日已於七堵火車站前召開施工前說明會，與居民及民意代表充分溝通，確保工程執行更貼近民意。工程預計最快明年1月動工，工期9個月，拚明年底前完工。

張佑竹強調，行人環境改善需兼顧施工效率與居民生活品質，後續各期工程將持續秉持「先溝通、再施工」原則，充分吸取第一期推動經驗，在進場前加強與周邊商家、居民的協調作業，並落實交通維持措施，力求在確保工程品質的前提下，將施工對交通與生活機能的影響降至最低。期盼透過光明路整體的改善，逐步將七堵地區打造為人本交通的指標型典範，提供市民更優質的城市生活空間。

