串連市場活絡城市經濟 2026桃園年貨大街開幕





「2026桃園年貨大街」6日在桃園藝文中心廣場舉行開幕記者會，桃園市長張善政與會表示，桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場熱鬧登場，2月10日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎民眾把握機會前來採買，一同感受桃園年節熱鬧氛圍。

張善政市長指出，農曆春節將近，許多市民朋友已開始採買年貨，桃園商圈與傳統市場匯集多元且物美價廉的優質商品，各式年節所需皆能在桃園一站購足。為刺激年節買氣，活動期間只要消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會將iPhone 17等多項好禮帶回家。



桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝於「2026桃園年貨大街」開幕記者會中接下旺來和好彩頭。





經發局表示，「2026桃園市年貨大街」活動分別於桃園場（2月6日至15日）及中壢場（2月10日至14日）登場，營業時間平日為14時至22時，假日為10時至22時，兼顧不同族群的採買需求。活動匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品，展現桃園年節消費特色。

經發局指出，本次年貨大街透過公私協力模式，整合市府行政資源與桃園市伴手禮協會的專業能量，凝聚在地業者力量，轉化為推動城市經濟的實質動力。為刺激買氣，活動期間推出多項促銷優惠，詳細活動內容、時程及參與方式，可至經發局活動網站查詢（網址：https://tygoodmarket.kktix.cc/events/tygoodmarket）。



桃園市長張善政出席「2026桃園年貨大街」開幕活動發紅包送好運。

今日出席開幕記者會包括桃園市議會議長邱奕勝、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、李光達、黃家齊、市府青年局副局長塗淳惠、客家局副局長饒佳汶、農業局主任秘書劉秀卿、經發局專門委員廖振宏、桃園區副區長邱創正、桃園信用合作社理事主席蘇家明、桃園市商圈產業聯合會總會長張永隆、桃園市商業總會理事長范揚淇、桃園市伴手禮協會理事長林運鍾等。

