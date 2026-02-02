串連AI開創人才 保萊德顧問3.0時代整合啟航

保萊德整合三個事業體，核心團隊皆出自國際公司體系，熟悉成熟企業運作模式。（圖/業者提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】 在AI技術與商業模式瞬息萬變的時代，企業最缺的不是新工具，而是「可預期、可控、可被治理」的人才與組織系統。保萊德企業管理顧問事業群日前宣布，旗下三個事業體正式整合為「現代人才生態系」，標誌著全球人才顧問領域的重要里程碑。

成立於2017年的保萊德獵頭集團，於美國丹佛創立後將戰略轉向上海、台北等地，目標成為推動行業創新與人才發展。此次整合其他兩家保萊德事業體：保萊德國際培訓Paul Wright Academy，負責人才培育與組織升級；保萊德新數位驅動 Paul Wright AI Solutions，提供人才AI賦能與數位轉型客製化服務。事業體主管群皆來自國際一線公司體系，服務過多家上市櫃、國內百大公司，熟悉成熟企業運作模式。哈佛商業評論研究指出，「整合招募、學習發展與數位工具的人才生態系，是未來高績效組織的關鍵架構」，保萊德此舉為業界樹立跨領域新標竿。

保萊德事業群首度揭曉旗下三個事業體運作模式，以「招募→培育→AI賦能」的整合架構，重新定義台灣高階人才市場競爭格局。其中保萊德獵頭集團有國際化與在地化兼備的團隊，專攻半導體、科技業、製造業、消費性品牌等產業的高階職位獵才，提供從職位盤點到市場情報的一條龍服務，避免企業陷入「招錯人、設錯位」的陷阱。同時提供國際化領導力、AI素養培訓與企業AI導入，課程設計回應組織痛點，以AI流程自動化與治理架構，強調法規相容性，填補市場AI服務的關鍵缺口。

保萊德創辦人許光宇 Jay Hsu，具備美國雙牌律師資格，圖中為在美執業期間。（圖/業者提供）

保萊德創辦人許光宇 Jay Hsu，同時具備美國雙牌律師資格，從小旅居美日多年後回台發展，經歷台灣人工智慧學校經理人班，觀察到台灣產業與技術界有極大鴻溝，缺乏整套風險控管概念．於是取得全球第一個針對AI管理系統國際標準的「ISO/IEC 42001人工智慧管理系統」考試驗證合格，成為全球少數兼具國際法律、人才人力、顧問、AI治理標準的企業家。許光宇表示：「AI時代的挑戰不在技術，而在治理。企業需要的不只是AI工具，而是能被董事會、監管機關與員工信任的應用框架。」

保萊德整合三個事業體後創造出的「三大確定性」，已引起多家百大企業密切關注。

首先，找人不再靠運氣：透過跨領域整合與國際市場情報，將招募變成「策略工程」，幫企業診斷並對症下藥。WTW研究指出，策略性人力規劃可將人才轉化為轉型競爭力，提升填補缺口效率。

其次，培訓不再是形式：將獵頭發現的人才缺口轉化為系統性培訓，McKinsey報告指出整合型學習生態系可提升技能轉換率60%。最後，自去年底台灣人工智慧基本法三讀通過後，AI不能是黑箱，否則日後恐會有無法預測的風險管控問題：Paul Wright AI Solutions以ISO/IEC 42001為藍本，將AI應用轉化為「可治理系統」，成為台灣企業轉型的關鍵差異化優勢。

許光宇強調：「我們為華人企業開闢了一條從美國標準到亞太實戰的捷徑。」以「人本」為出發，保萊德從「找到對的人→培育對的人→用AI放大人的價值」互相強化，這不僅是未來趨勢，也將成為全球罕見、提供企業在AI時代的核心區隔能力。