相撲鍋必備雞肉丸子【手工丸子Q彈小秘訣】

雞肉丸子是和風鍋物的常見食材，在台灣卻並不普遍，自製雞肉丸子不但吃得安心，利用雞胸肉製作的丸子熱量低，又能補充適量蛋白質，何樂不為呢！只要掌握幾個小訣竅，和風鍋物的必備食材就能輕鬆完成，快來試試吧！

食材

雞胸肉, 500g

蛋, 1顆

洋蔥碎, 1/4顆

青蔥碎, 1支

味噌, 1大匙

和風醬油, 1大匙

白芝麻, 1大匙

香油, 1大匙

白胡椒粉, 1/2茶匙

料理步驟



廣告 廣告



步驟 1：雞胸肉切丁後，用菜刀、調理機、手動絞肉機等任何您能用的方式將雞肉剁成絞肉。





步驟 2：加入所有材料拌勻摔打產生黏性。





步驟 3：利用左手虎口擠出丸子，另一手持湯匙舀起肉丸（務必先將湯匙沾濕以免沾黏）





步驟 4：鍋中注入清水1500ml，煮至80度水溫（不沸騰），放入肉丸子。





步驟 5：依續放入肉丸子直到絞肉用盡，務必維持住80度水溫。小火煮至丸子浮到水面，即可撈起放涼。（浮起固形前儘量別碰它以免散形）





步驟 6：完成的雞肉丸子放涼後可置於冷凍保存備用，煮火鍋（相撲鍋）、蒸熱蘸喜歡的醬汁配飯，抑或是以照燒、糖醋烹調都美味。

小撇步

1、煮丸子的水不可煮至滾，並將丸子以小火泡熟，湯汁才不致於流失而失去Q彈美味，丸子也更能固型。

2、丸子也可直接舀進湯底中煮，以增添鮮度。

3、舀取絞肉的湯匙務必先沾濕以免沾黏。

4、做給小朋友或毛孩吃，可省去調味的部分，並將洋蔥、青蔥碎改為胡蘿蔔碎喔！

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：丸子Q彈小秘訣！火鍋必備的雞肉丸子

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號