丸龜製麵使用重組肉卻漏標示 食藥署開罰！

食藥署公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」。（圖：食藥署提供）

食藥署今天（5日）公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，多家知名餐飲業者因標示或管理疏失遭點名開罰。其中，日本烏龍麵連鎖品牌「丸龜製麵」基隆店，被查出使用重組肉，卻未依規定在菜單或品名旁加註「僅供熟食」等醒語，違反食品標示規定，裁處新台幣3萬元。另外桃園「從心From the heart Bistronomie」則是使用美國牛肉卻未標示牛肉原產地，同樣開罰3萬元。

食藥署說明，本次專案由中央與地方衛生局聯合執行，針對特色美食餐飲業進行全面稽查與抽驗，共查核183家業者。中區管理中心主任林旭陽指出，查核結果除前述兩家標示違規業者外，還有新北市「Eat enjoy意享美式廚房」因GHP複查不合格，出現原料、半成品及成品未離地貯放等缺失，遭裁處6萬元，以及高雄「野島日式料理」未完成食品業者登錄，花蓮「雙蔓印度餐廳」則因技術證照人員持證比例不符規定，分別被處以3萬元罰鍰。

林旭陽也強調，只要是販售重組肉或注脂肉食品，不論是包裝、散裝或餐飲場所供應，都要在品名顯著標示「重組」、「注脂」等字樣，並加註「僅供熟食」等醒語；牛肉產品則是必須清楚標示原產地。另外這次也一口氣抽驗207件食材與餐點，並檢測動物用藥殘留、微生物、防腐劑及邦克列酸等項目，結果為全數合格。