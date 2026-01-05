丸龜製麵出包！用重組肉「少1標示」挨罰3萬元

記者蔣季容／台北報導

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，發現有5家不合格，其中「丸龜製麵」基隆店用重組肉卻漏了醒語，依違反食安法第25條第2項規定，裁處新台幣3萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗，並於今日公布查驗結果。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，其中丸龜製麵基隆店有使用到重組肉，依規定在食品標示上應標註「重組肉」並加註「僅供熟食」等字樣，但業者僅標示了重組肉，未加註「僅供熟食」，因此依規定裁處3萬元。

廣告 廣告

林旭陽說明，另一間位於桃園市的「從心From the heart Bistronomie」則是用了美國牛，可是餐廳裡面並未標示牛肉產地，同樣依規定裁處3萬元。

此外，新北市的「Eat enjoy 意享美式廚房」則是GHP複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等，裁處6萬元；高雄市「野島日式料理」未登錄食品業者登錄平台，裁處3萬元；花蓮縣「雙蔓印度餐廳」則是技術證照人員持證比例不符合規定，裁處3萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，5家業者不符合規定。（圖／食藥署提供）

林旭陽呼籲，業者應遵守食品安全衛生管理法（下稱食安法）相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸

今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團

久坐2小時就會傷腦！運動也沒救 最新研究曝「吃1物」可逆轉

首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷

