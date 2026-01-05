丸龜製麵基隆店遭爆違規！使用重組肉卻「未標明這事」挨罰3萬

食藥署今（5）日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案」結果。食藥署提供



食藥署今（5）日上午公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，赫見知名連鎖餐飲品牌。其中，「丸龜製麵」基隆店被查出使用重組肉製作餐點，卻未依規定於菜單上清楚標示並加註「僅供熟食」等醒語，已違反相關食品標示規定，遭開罰裁處新台幣3萬元。

隨著國人飲食文化日益多元，供售特色風味美食餐飲業者在國內快速成長，亦吸引大量消費者前往品嘗，為保障民眾飲食安全衛生，食藥署日前聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗。

食藥署說明，此次稽查項目包括食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範（GHP）準則、保存來源文件及直接供應飲食場所標示等，共計查核183家業者，其中查有1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定，及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定之情事，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，「丸龜製麵」基隆店經查使用重組肉作為原料，依《重組肉及注脂肉食品標示規定》，包裝的重組肉或注脂肉食品，應以中文在品名處顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義，並加註「僅供熟食」或等同字義的醒語。該店雖有標示重組肉，卻漏未加註醒語，已違反規定，因此裁處新台幣3萬元罰鍰。

林旭陽也說，桃園市「從心 From the Heart Bistronomie」使用美國牛肉作為原料，依現行規定，牛肉產品須清楚標示原產地，但業者未依法標示，同樣遭裁處3萬元。

此外，新北市「Eat Enjoy 意享美式廚房」因GHP複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等，依法裁處6萬元；高雄市「野島日式料理」未完成食品業者登錄，依法裁處3萬元；花蓮縣「雙蔓印度餐廳」則因技術證照人員持證比例不符規定，亦遭裁處3萬元整。

食藥署呼籲，業者應遵守《食品安全衛生管理法》相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

