丸龜製麵挨罰3萬元 使用重組肉爆「1缺失」

▲丸龜製麵基隆店因使用重組肉，卻未依規定在菜單上標示加註「僅供熟食」等警語，遭開罰裁處新台幣3萬元。（圖／食藥署）

[NOWnews今日新聞] 衛福部食藥署與地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，今（5）日公布查驗結果，共有5家因違反食品安全衛生管理法規，各遭處3萬至6萬元不等，其中「丸龜製麵」基隆店因使用重組肉卻漏了警語，遭裁處新台幣3萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗，並於今日公布查驗結果。食藥署指出，5家餐飲業者，分別因重組肉標示違規、未標示牛肉產地、GHP複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放、未登錄食品業者登錄平台、技術證照人員持證比例不符合規定遭開罰。

廣告 廣告

▲食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗後，於今（5）日公布查驗結果。（圖／食藥署）

其中知名的烏龍麵品牌「丸龜製麵」基隆店，因使用重組肉，卻未依規定在食品標示上標註「重組肉」並加註「僅供熟食」等字樣，涉違反食安法第25條遭裁處3萬元；另一間位於桃園市的「從心From the heart Bistronomie」則未於餐廳裡面並未標示牛肉產地，同樣因違反食安法第25條，遭裁處3萬元。

高雄市「野島日式料理」未登錄食品業者登錄平台、花蓮縣「雙蔓印度餐廳」技術證照人員持證比例不符合規定，各遭裁處3萬元。至於新北市的「Eat enjoy 意享美式廚房」，因GHP複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等，涉違反食安法第8條規定，遭裁處6萬元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

非洲豬瘟肉品流向稽查！食藥署長喊：全民一起當食安超人

非洲豬瘟不會傳人！食安專家勸：豬肉一定要煮熟再吃

益生菌廠商過期原料放半年 食藥署稽查揪3大違規「罰39萬」