丸龜製麵用重組肉未標示 挨罰3萬元

食藥署今天（5）公布114年特色美食餐飲業稽查專案結果，共查核183家業者，其中5家不合格，包括「丸龜製麵」基隆店，使用重組肉原料但未依規定標示「僅供熟食」，違反《食安法》遭裁處3萬元。

隨著國人飲食文化日益多元，供售特色風味美食餐飲業者在國內快速成長，亦吸引大量消費者前往品嘗。為保障民眾飲食安全衛生，食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗。

本專案共計查核183家業者，其中1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定，及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定，皆由所轄地方政府衛生局依法裁處。另抽驗相關食材及餐點共207件，抽驗結果均符合規定。

5家不合格業者中，「丸龜製麵」基隆店因標示不符規定，遭裁處3萬元。食藥署中區管理中心主任林旭陽說明，該餐廳為直接供應飲食場所，如有使用到重組肉，需顯著標示「重組」，並加註「僅供熟食」或等同字義的醒語，但該業者並未標示醒語。

桃園市義式餐廳「從心From the heart」同樣是直接供應飲食場所，但標示不符規定。林旭陽指出，該業者使用到美國牛肉，但標示漏了該產地，因此遭裁處3萬元。

新北市「Eat enjoy意享美式廚房」因GHP複查不合格，包括原材料、半成品及成品未離地貯放，違反《食安法》裁處6萬元；高雄市「野鳥日式料理」未登錄食品業者登錄平台，遭裁處3萬元；花蓮縣「雙蔓印度餐廳」技術證照人員持證比例不符規定，遭裁處3萬元。

食藥署呼籲業者應食安法相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

