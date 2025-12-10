丹丹漢堡大灣店「重新開幕」！網大讚店面風格：根本觀光景點

生活中心／彭淇昀報導

丹丹漢堡有「速食南霸天」之稱，是不少南部民眾的愛店之一。擁有開店近30年歷史的台南大灣店先前宣布搬遷，新門市於昨日正式開幕。對此，臉書粉專「台南式 Tainan Style」曝光店內照片，讓不少網友驚呼「好可愛」、「根本觀光景點」。

丹丹漢堡台南大灣店9日新開幕，裝潢的別有一番風味。（圖／翻攝自台南式臉書）

丹丹漢堡台南大灣店今年7月傳出搬遷消息，經過近半年的籌備，終於在9日重新開幕，且裝潢下了不功夫，臉書粉專「台南式 Tainan Style」貼出店內照片，從畫面可見，屋外走廊的天花板上有著大型插畫，主角是戴著紅帽子的Q版「丹丹鳥」，整個空間充滿熱鬧且童趣的氛圍。

廣告 廣告

不只天花板，室內各處也看得到「丹丹鳥」的身影，連廁所（化妝室／TOILET）指標都換成牠戴著口罩坐在馬桶上的可愛圖樣；此外，牆上還掛著一幅創意版視力表，把原本的C型缺口、E字母，全都改成不同方向的丹丹鳥剪影，充滿巧思，讓人忍不住會心一笑。

室內各處也看得到「丹丹鳥」的身影，創意滿分。（圖／翻攝自台南式臉書）

新店面的裝潢曝光後，不少網友直呼「好可愛」、「這完全打破我對丹丹的印象」、「趕快出周邊」、「根本觀光景點」、「做出台式浪漫的感覺」、「丹丹這行銷團隊可以啊」、「很棒的設計，這家老闆很有心的在經營」、「好可愛，有丹丹真的是南部人的美食福利」。

更多三立新聞網報導

台中米其林名店「年底歇業」！業者親曝原因 老饕崩潰：味道要絕跡了

丹丹漢堡勝全台速食店？網揭誘人關鍵 饕客力推「1品項」：每次必點

連台灣啦啦隊也要挖？中國職棒宣傳片驚見「前中職2女神」 網嚇傻

冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

