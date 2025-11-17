丹丹漢堡大社店「11月底熄燈」 在地人錯愕：無法接受

南部知名連鎖速食店「丹丹漢堡」高雄大社店傳出結束營業消息，該店已營業35年，店家今（17）日在臉書粉絲專頁宣布將於11月30日熄燈。消息一出，引發眾多顧客不捨與惋惜。

丹丹漢堡大社店宣布月底結束營業。（示意圖／翻攝自Google Maps）

根據丹丹漢堡大社店在臉書粉絲專頁發布的公告，店家表示「大社店將營業至2025年11月30日，感謝您們多年來的支持」，同時希望顧客未來能繼續支持鄰近的「仁武店、橋頭店、燕巢店」，並寫下「我們後會有期」的期許。

公告中，店家特別提醒顧客，目前正在進行的「回憶時丹機刮刮卡活動」所獲得的刮刮卡，顧客仍可於丹丹漢堡全門市進行兌換，不受大社店熄燈影響。對於熄燈的具體原因，公告中並未說明。

丹丹漢堡主打高CP值，有「南霸天速食店」稱號，以其獨特的口味和親民價格深受當地民眾喜愛。停業消息曝光後，許多人不捨留言，「從小到大的回憶，沒了」、「怎麼會！返鄉必吃欸」、「蠻難過的，中山路望過去有一間丹丹漢堡，已經覺得是很日常的事了」。

